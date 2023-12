Finaliza Germán Quiroga un positivo 2023

Como una temporada positiva calificó el piloto capitalino, Germán Quiroga, las 12 fechas puntuables que vivió en la Nascar México Series 2023, en la cual terminó como subcampeón, a solo nueve puntos y una vuelta de quedarse con la corona.

El piloto del auto marcado con el número 69 destacó el avance logrado en cada fecha por el equipo Car Motion Motorsport y que esta situación fue gracias a la ardua labor realizada por todos sus miembros.

“Fue una temporada positiva; el poder llegar con un equipo pequeño a poder luchar por el título fue gracias a un gran trabajo en el año, estuvimos haciendo mejoras al coche y fuimos más competitivos, sin embargo, no pudimos obtener victorias”, apuntó Quiroga Fossas.

“Hubo un importante avance a como venía el equipo de temporadas anteriores con otros pilotos, el coche fue cada vez más rápido y constante, con un buen armado, que es lo que nos hace distinguirnos como escudería; no nos ha dejado a la mitad de la carrera, siempre con buen ritmo, eso es lo que nos dejó con la posibilidad de poder ir por la corona”, consideró el tricampeón de la categoría.

En ese sentido, se dijo satisfecho con su rendimiento durante la campaña, sin embargo, aceptó que no le gustó la manera en la cual concluyó la última fecha en el autódromo Hermanos Rodríguez, a donde llegó como uno de los cuatro pilotos con aspiración al título.

“Tuvimos un agrio resultado final, porque no era por lo que trabajamos; siempre fui un piloto respetuoso, las circunstancias no debieron haber sucedido así, el campeonato lo teníamos en la última vuelta, si me hubieran pasado bien lo hubiera respetado, pero ir a chocar a alguien se requiere cero talento para hacer eso; nos quitaron el campeonato”, manifestó el capitalino.

“Ahora ya hay que darle la vuelta a la página, estamos concentrados en conseguir patrocinios para hacer al equipo más grande y fuerte, así como contendiente todos los fines de semana”, puntualizó el experimentado corredor.