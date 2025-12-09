Finaliza la etapa municipal 5 x 5

La etapa municipal de Basquetbol 5 x 5 llegó a su cierre tras dos jornadas intensas, desarrolladas en el parque deportivo y recreativo Caña Hueca y en el parque del Oriente, donde decenas de jugadoras y jugadores buscaron su pase al siguiente filtro rumbo al Regional Conade 2026.

Con la participación de 24 equipos divididos en cuatro categorías, el evento cumplió su objetivo de reunir a los mejores talentos juveniles de Tuxtla Gutiérrez en un ambiente competitivo, ordenado y de gran entusiasmo para padres, entrenadores y autoridades deportivas.

En total se llevaron a cabo 35 duelos, todos programados bajo un esquema que permitió aprovechar las dos sedes sin retrasos y con un flujo continuo de partidos. Desde el silbatazo inicial, la intensidad fue alta en cada división, especialmente porque esta fase representaba el primer gran paso para quienes aspiran a representar a Chiapas en los siguientes compromisos del proceso estatal y regional.

Ganadores

En la rama varonil 2010-2011, Mundo Basket marcó diferencias desde el inicio del torneo con un estilo basado en presión alta, transiciones rápidas y ejecuciones precisas en la pintura. Su regularidad a lo largo del certamen le permitió quedarse con el lugar de honor, mostrando buen control de balón y una rotación sólida que les dio ventaja sobre sus rivales.

Por su parte, en la rama femenil de la misma categoría, Alecam volvió a demostrar por qué es uno de los clubes más consistentes en las fuerzas formativas. Con un juego ordenado, enfoque defensivo y una ofensiva que administró bien los tiempos, lograron imponerse ante el resto de las escuadras para asegurar su clasificación sin sobresaltos.

La varonil 2012-2013 también mantuvo un alto nivel. En esta división, el Club Juniors fue el gran protagonista con una propuesta táctica clara: ritmo constante, recuperación agresiva y capacidad de responder en momentos de presión. Su desempeño dejó sensaciones positivas tanto para su cuerpo técnico como para los aficionados que siguieron de cerca cada compromiso.

Finalmente, en la femenil 2012-2013, Alecam confirmó su dominio. El conjunto volvió a sobresalir con disciplina, actitud competitiva y una ofensiva bien distribuida que les permitió culminar la fase municipal con paso firme. La institución dejó claro que su trabajo de formación sigue dando resultados en las distintas categorías.

Con la conclusión de estas actividades, los equipos clasificados enfocarán su preparación rumbo al regional, en el que se enfrentarán a los mejores representativos de la zona. Entrenadores y familiares se mostraron satisfechos por la organización de la etapa municipal, que logró reunir un número importante de participantes y ofrecer espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las competencias.

La expectativa es que los conjuntos tuxtlecos mantengan este nivel competitivo y puedan avanzar con éxito a la siguiente etapa, representando con orgullo a la capital chiapaneca en el proceso Conade 2026.