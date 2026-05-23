Flor Imperial toma la delantera en estatal

La emoción se mantuvo al límite de principio a fin en el XXXII Campeonato Estatal de Escaramuzas José María López Rivera, certamen que reunió a las mejores exponentes de la disciplina en Chiapas y que dejó un panorama completamente abierto rumbo a la definición del título estatal y el boleto al Campeonato Nacional 2026.

El lienzo Unión de Asociaciones de Charros de la Capital lució un lleno total, escenario donde once equipos mostraron su calidad, coordinación y elegancia ante una afición que respondió de gran manera para respaldar a sus respectivas representantes.

Jornadas

Tras una intensa jornada de competencias, el conjunto Flor Imperial de Ocosingo logró quedarse con el liderato de la primera fase al acumular 300 bonos, resultado que fue confirmado después de la revisión de video efectuada por el cuerpo de jueces. La escuadra de la región Selva mostró una rutina sólida, destacando por la sincronización de sus movimientos y la ejecución de sus evoluciones dentro del ruedo.

Sin embargo, la diferencia respecto a sus más cercanas perseguidoras fue mínima. Charra Tuchtlán concluyó apenas un punto por debajo con 299 bonos, demostrando que continúa siendo una de las agrupaciones más competitivas del estado. El resultado cobra aún más relevancia si se considera que el equipo ha atravesado un proceso de ajustes y modificaciones en su alineación durante los primeros meses del año.

La batalla por los primeros puestos también tuvo como protagonista a Real del Valle de Cintalapa, que cerró con 298 unidades para ubicarse en el tercer sitio. El representativo cintalapaneco llegó con altas expectativas luego de sus recientes actuaciones en competencias celebradas en Ocosingo y Cintalapa, manteniéndose en la pelea por los máximos honores.

Por su parte, Valquirias de Tuxtla ocupó la cuarta posición con 295 bonos. El conjunto capitalino reflejó el trabajo hecho en las últimas semanas para integrar a nuevas integrantes y consolidar su desempeño competitivo, logrando mantenerse dentro del grupo de aspirantes al campeonato.

La diferencia de únicamente cinco puntos entre el primero y el cuarto lugar confirma el alto nivel mostrado por las escaramuzas chiapanecas y anticipa una segunda fase llena de intensidad, en la que cualquier error o acierto podría definir el destino del torneo.

Infantil

La actividad inició con las categorías infantiles. Chiquiamazonas de Montebello abrió la jornada dentro del sector dientes de leche, alcanzando 94 bonos, mientras que Real del Valle de Cintalapa obtuvo 101 unidades. También destacó la presentación de Charra Okotzá en la categoría infantil B, conjunto de reciente creación que hizo su debut oficial con una rutina ambiciosa que le permitió sumar 80 bonos.

La labor de juzgamiento corrió a cargo de Luvi Mata, proveniente de Jalisco, y Laura Ferrer, representante de Aguascalientes, mientras que Luis Fernanda Ruiz Sol fungió como caporal. Todas las actividades fueron coordinadas por la delegada estatal de escaramuzas, Fabiola Culebro Serrano.

Con estos resultados, Flor Imperial se instala momentáneamente en la cima de la clasificación. No obstante, Charra Tuchtlán, Real del Valle de Cintalapa y Valquirias de Tuxtla permanecen a una distancia mínima, manteniendo viva la lucha por el campeonato estatal y el derecho de representar a Chiapas en el máximo escenario nacional de la especialidad.