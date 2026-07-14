Fonseca acelera hacia el Chase en SLP

Everardo Fonseca buscará fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la postemporada de Trucks México Series durante la séptima fecha de la temporada 2026, programada para el próximo 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino.

El piloto de HO Speed Racing marcha en la tercera posición del campeonato, como el representante mejor ubicado de la escudería, luego de una campaña en la que ha conseguido una victoria, un podio y resultados constantes. Su objetivo será sumar los puntos necesarios para asegurar matemáticamente su clasificación a la fase decisiva.

Fonseca reconoció que la pista de San Luis Potosí representa un desafío por sus características, ya que exige paciencia, ritmo constante y precisión. Por ello, aseguró que el equipo llegará enfocado en disputar los primeros lugares y evitar errores que puedan comprometer el resultado.

La regularidad mostrada al volante de la camioneta número 94, respaldada por Nucage Racing & Advertising, Prisa Siglo, Glacier Water y 3M, lo mantiene entre los principales aspirantes al título. “Estamos en una gran posición dentro del campeonato, ocupando el tercer lugar general, lo que refleja el excelente balance que hemos tenido durante el año”, afirmó.

La competencia podrá seguirse mediante las plataformas digitales oficiales de Nascar México Series.