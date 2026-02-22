Fonseca inicia su año completo en GTM Light

El arranque de temporada en Súper Copa Roshfrans 2026 tendrá un protagonista claro: el HO Speed Racing. La escudería apuesta fuerte por el talento de Everardo Fonseca, quien inicia su temporada este domingo Yucatán y Chiapas con la mira puesta en el campeonato de la categoría GTM Light.

Fonseca estará al mando del auto 8, respaldado por Nucage, compartiendo estructura con Rafael Villazón. Para el piloto, el trazado yucateco de 3 mil 340 metros a nivel del mar representa un nuevo reto estratégico en una pista caracterizada por su recta principal de 750 metros y curvas técnicas con peraltes que varían del 3 % al 5 %, las cuales exigen precisión y constancia.

“Este año el objetivo es claro, vamos por el campeonato. La Súper Copa Roshfrans es una plataforma que exige el máximo nivel, y desde la primera fecha necesitamos sumar fuerte. Es el escenario perfecto para demostrar nuestra capacidad de manejo y el trampolín ideal hacia categorías mayores”, expresó.

El talentoso piloto añadió estar profundamente agradecido por la confianza de Nucage. “Juntos garantizamos un espectáculo de primer nivel, manteniendo la inercia ganadora que hemos mostrado. Mi mentalidad está completamente enfocada en pelear por el primer lugar”, declaró.

Tras sus participaciones de Súper Copa en Querétaro y Ciudad de México, consolida un proyecto de temporada completa, fortaleciendo su proyección en el Automovilismo nacional.