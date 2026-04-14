Fortalecen a atletas con taller y clínica estatal

Con una destacada participación de niñas y jóvenes, se llevó a cabo un taller especializado de Gimnasia Rítmica, en el parque del Oriente, actividad que tuvo como finalidad reforzar la preparación técnica y continuar impulsando el crecimiento de esta disciplina en la entidad.

La capacitación corrió a cargo de Nayeli Martínez González, presidenta de la Asociación Chiapaneca de Gimnasia, quien dirigió las sesiones enfocadas en el perfeccionamiento de fundamentos como coordinación, equilibrio, manejo de implementos y expresión corporal. A lo largo de la jornada las asistentes trabajaron en rutinas específicas, fortaleciendo habilidades que resultan esenciales para su desarrollo.

El encuentro permitió generar un espacio formativo en el que las participantes no solo pulieron su técnica, sino que también adquirieron herramientas para su crecimiento integral, fomentando valores como la disciplina, la constancia y el compromiso dentro y fuera del área de competencia. Asimismo, se convirtió en una plataforma para la detección de talento, abriendo la puerta a futuras oportunidades en el ámbito deportivo.

Clínica

Como complemento a este proceso de preparación, el grupo formó parte de la Clínica Estatal de Bases Gimnásticas y Coreográficas, desarrollada en el Gimnasio Humanismo, en la que se reforzaron aspectos claves para elevar el nivel de ejecución. En esta actividad también participó Citlali Carolina Velázquez, creadora y profesora artística, quien aportó su experiencia en la construcción escénica, ritmo y fluidez de los movimientos.

Como parte de la sesión, las gimnastas trabajaron en la integración de elementos técnicos con la interpretación artística, logrando una mejor conexión entre ejecución y presentación, aspecto fundamental en la Gimnasia Rítmica moderna. Ejercicios de este tipo contribuyen a que las deportistas logren rutinas más completas y competitivas.

Fortaleza

Estas actividades reflejan el interés por consolidar procesos de formación más sólidos, generando espacios que permitan a las nuevas generaciones desarrollarse en condiciones adecuadas y con acompañamiento profesional. De esta manera continúan fortaleciendo la estructura de la Gimnasia en Chiapas, apostando por el crecimiento sostenido de sus exponentes.