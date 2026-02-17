Fortalecen arbitraje rumbo a la élite nacional

La Asociación de Deporte Escolar de Chiapas (Adech) celebró el Seminario de Clasificación y Reclasificación para Árbitros de Tae Kwon Do, avalado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees), en dos jornadas intensas de actualización y fortalecimiento técnico efectuadas los días 13 y 14 de febrero.

El curso fue impartido por el árbitro internacional Santiago Escutia Martínez, quien compartió su experiencia y su conocimientos en la aplicación del reglamento vigente, tanto en el plano teórico como práctico. Durante dos días, los asistentes analizaron criterios de puntuación, procedimientos disciplinarios, actualización de normativas y situaciones reales de combate, reforzando así la preparación arbitral de cara a los compromisos venideros.

Importancia de profesionalizar

En entrevista, el presidente de la Adech, Walter Abarca Cabrera, subrayó la importancia de profesionalizar constantemente a jueces y entrenadores.

“En la asociación estamos trabajando muy fuerte en la capacitación de nuestros jueces. Hubo una gran respuesta. Se aproximan eventos importantes como la Gimnasiada y el Selectivo Estatal de la Olimpiada Nacional, y debemos estar a la altura”, expresó.

El dirigente destacó que el seminario contó con la participación de árbitros y entrenadores provenientes de los municipios de Tonalá, Tapachula, Ocozocoautla, Berriozábal, Ciudad Hidalgo, Jiquipilas y Cintalapa, además de representantes de los estados de Quintana Roo y Tabasco, lo que dio a esta actividad un carácter regional y de integración deportiva.

Abarca Cabrera enfatizó que las capacitaciones de este tipo consolidan la estructura del deporte escolar en la entidad, ya que los jueces representan una pieza clave en el desarrollo competitivo y formativo de los atletas.

“Es muy importante impulsar seminarios que brinden herramientas a nuestros jueces, quienes son parte fundamental en el crecimiento del Tae Kwon Do escolar. Continuaremos realizando actividades que fortalezcan a la asociación y eleven nuestro nivel competitivo”, afirmó.

Con miras a la Olimpiada Nacional

Asimismo, adelantó que la Adech ya trabaja en la organización del Selectivo Estatal rumbo a los Juegos Conade, programados para el mes de marzo. Señaló que Chiapas contará con un equipo experimentado, integrado por medallistas nacionales e internacionales, además de nuevos talentos que buscan abrirse paso en el escenario nacional.

“Vamos a participar con un grupo con experiencia y también con jóvenes promesas. Existe confianza en lograr un número importante de plazas y representar dignamente a Chiapas”, concluyó.