Fortalecen la enseñanza acuática en Veracruz

Como parte de su compromiso con la capacitación permanente y la mejora de sus programas de enseñanza, el club deportivo El Delfín participó en la Clínica Internacional de Educación Acuática 2026, realizada en Boca del Río, Veracruz, uno de los encuentros académicos más importantes del sector acuático en México.

En representación de la institución asistieron cuatro integrantes del equipo de maestros, quienes tomaron parte en conferencias, talleres prácticos, paneles de discusión y espacios de intercambio profesional con especialistas nacionales e internacionales.

A través de un comunicado oficial el club fundado en 1975 dio a conocer que este evento reunió a educadores acuáticos, entrenadores, directivos y profesionales de distintas regiones de México y Centroamérica, generando un espacio de aprendizaje, colaboración y actualización.

Actualización

Durante la clínica se abordaron temas clave para la enseñanza acuática moderna, entre ellos la motivación y adherencia a la práctica deportiva, estrategias para mejorar la experiencia de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, desarrollo de habilidades acuáticas, competencias para la vida, innovación metodológica, seguridad en el agua y prevención de ahogamientos.

También se trabajaron contenidos relacionados con liderazgo, gestión de equipos, comunicación efectiva, formación integral de alumnos y deportistas, así como actividades prácticas aplicables a programas acuáticos para diferentes edades.

El programa contó con la participación de especialistas como el Dr. Juan Antonio Moreno Murcia, de España; Gisselle Giménez, de Panamá; y los mexicanos Francisco Lara, Lulú Cisneros y Abraham Bermejo, referentes en educación física, deporte y enseñanza acuática.

Participación especial

Además de asistir al encuentro como congresistas, Mónica Anzueto Moguel, directora pedagógica de El Delfín, tuvo una participación activa como ponente internacional con la conferencia “Seguridad Acuática y Competencias Clave en la Enseñanza”.

En su intervención compartió experiencias, estrategias y buenas prácticas enfocadas en la prevención de ahogamientos y en la formación de nadadores más seguros, competentes y autónomos dentro y fuera del agua.

Asimismo, estuvo a cargo de una sesión de integración dirigida a los asistentes, con el objetivo de fortalecer la comunicación, el liderazgo, el trabajo colaborativo y la creación de redes profesionales entre educadores acuáticos de distintos países.

“La capacitación continua no es una opción, es una responsabilidad. Cada curso, congreso o clínica en la que participamos tiene un propósito muy claro: regresar con nuevas herramientas, nuevas ideas y mejores prácticas que beneficien directamente a nuestros alumnos y sus familias”, expresó.

Destacó además que, con 51 años de trayectoria, el club tuxtleco mantiene una filosofía basada en la mejora constante, la innovación educativa y el aprendizaje permanente de su equipo humano y su presencia en eventos nacionales e internacionales permite incorporar conocimientos actualizados y fortalecer la calidad de los programas que diariamente ofrece a sus alumnos.

Finalmente, la institución agradeció a los organizadores de la Clínica Internacional de Educación Acuática por impulsar espacios de formación y colaboración que contribuyen al crecimiento de la comunidad acuática, y reiteró su compromiso de seguir invirtiendo en la preparación de sus profesores para brindar experiencias de aprendizaje más seguras, efectivas y significativas.