Fortalecen la mente rumbo a Olimpiada Nacional

Con la finalidad de fortalecer el rendimiento integral de los atletas chiapanecos, se llevó a cabo con éxito la Masterclass de Psicología Deportiva, en el auditorio Dr. Belisario Domínguez Palencia, reuniendo a un importante número de participantes, rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Cerca de 400 asistentes, entre deportistas, entrenadores y padres de familia formaron parte de este espacio de aprendizaje enfocado en la importancia de los factores mentales en el deporte, abordando temas clave como la motivación, la concentración y el manejo de emociones en escenarios de alta exigencia competitiva.

Las ponencias corrieron a cargo de especialistas en la materia, quienes compartieron herramientas prácticas y conceptos aplicables tanto en el entrenamiento como en la competencia, destacando la relevancia de la preparación psicológica como complemento indispensable del trabajo físico y técnico.

Formación integral

En ambas jornadas se hizo énfasis en la necesidad de construir una mentalidad fuerte que permita a los atletas afrontar retos, superar la presión y mantener el enfoque en sus objetivos, especialmente en competencias de alto nivel como la Olimpiada Nacional, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Asimismo, entrenadores y familiares pudieron conocer estrategias para acompañar de mejor manera a los deportistas en su proceso, generando entornos más positivos que favorezcan el desarrollo personal y deportivo de los jóvenes talentos.

El evento dejó buenas sensaciones entre los asistentes, quienes destacaron la utilidad de los contenidos y la posibilidad de aplicar lo aprendido en su preparación diaria, consolidando la importancia de la psicología deportiva como un elemento clave en la formación de atletas competitivos.

De esta manera, Chiapas continúa apostando por la preparación integral de sus representantes, quienes no solo trabajan en su condición física, sino también en su fortaleza mental, de cara a los próximos compromisos nacionales.