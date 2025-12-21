Fortalecen legado con nueva generación

Con disciplina, entrega y un firme espíritu marcial, la agrupación Oriente Internacional de Tae Kwon Do llevó a cabo con éxito su gira de evaluaciones, correspondiente al segundo semestre de cintas negras y grados mayores, certificando a un total de 48 nuevos cinturones negros provenientes de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, consolidando así su crecimiento y presencia a nivel nacional.

Durante tres días de intensas actividades, las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez fungieron como sedes oficiales de este proceso evaluativo, en el que se puso a prueba el nivel técnico, físico y mental de los aspirantes, quienes demostraron un alto compromiso con los principios del Tae Kwon Do.

El responsable de encabezar estas evaluaciones fue el kwan Jorge Francisco González Ríos, cinta negra 7º Dan y director nacional de Oriente Internacional de Tae Kwon Do, quien fungió como sinodal principal, respaldado por un cuerpo de maestros que aportó experiencia y criterio en cada una de las sedes.

En Tuxtla Gutiérrez participaron los sabonims Pablo Jácome Vicente, Mario Alberto Espinosa, José Enrique Vera Álvarez, Juan Diego Díaz Moreno, Alfredo Mayorga Álvarez, Juan Manuel Jácome Trujillo y Jorge Alberto Pérez Montesinos.

San Cristóbal de Las Casas

En San Cristóbal las evaluaciones corrieron a cargo del sabonim Jesús Omar Alfonzo Espinoza, mientras que en Comitán de Domínguez el proceso fue supervisado por el sabonim Félix Ogando Culebro. La gira también incluyó evaluaciones en otros estados, contando en Oaxaca con la participación de la sabonim Cecilia Aguilar González, y en Sinaloa con el sabonim Melchor Baltazar Rúelas, fortaleciendo el alcance de la organización en distintas regiones del país.

Al término de las evaluaciones, el kwan Jorge Francisco González Ríos resaltó que cada uno de los aspirantes demostró preparación, técnica, motivación, desenvolvimiento marcial y actitud, elementos fundamentales que les permitieron avanzar un grado más dentro de su trayectoria en el Tae Kwon Do.

“Estas nuevas generaciones de cinturones negros y grados mayores fortalecen a nuestra organización y expanden el territorio de enseñanza. Con su esfuerzo, Oriente Internacional de Tae Kwon Do se consolida aún más en México”, expresó el director nacional.

Próximos días

Esta gira no solo representó la certificación de nuevos grados, sino que también marcó el inicio de una etapa de expansión y consolidación institucional. En los próximos días se llevarán a cabo exámenes de grados Kups en distintas escuelas de la geografía chiapaneca, reafirmando el compromiso de Oriente Internacional de Tae Kwon Do con la formación integral, la disciplina y el desarrollo humano de sus practicantes.