Fortalecen preparación con Seminario en SCLC

Con la participación de 25 taekwondoínes de distintas edades y procedentes de diversos puntos del estado, la Asociación Mexicana de Moo Duk Kwan (AMMDK) Zona Chiapas llevó a cabo el Seminario O Shimsa 2026 de Yudan Ya y Kodan Ya, como parte del proceso de preparación rumbo a la quinta edición del examen nacional de grados mayores.

Las actividades se desarrollaron en San Cristóbal de Las Casas, donde artemarcialistas de las categorías infantil, juvenil y adultos participaron en tres jornadas de capacitación, actualización y perfeccionamiento técnico.

El seminario fue encabezado por el Sabonim Efrén Zúñiga Dueñas, CN 9° Dan y director técnico de la Zona Centro, quien acudió en representación del KJN Isaías Dueñas Riestra, director nacional de la AMMDK. También participaron los Sabonims Carlos Alberto García Arreola, CN 5° Dan y delegado estatal de AMMDK Chiapas, así como Edmundo Bocanegra Castellanos, CN 5° Dan y director técnico de la escuela “Jaguares” de Palenque.

Pruebas

O Shimsa 2026 forma parte de la preparación de los aspirantes a cintas negras y grados mayores que participarán en el examen nacional programado para noviembre en diferentes sedes del país. Este proceso contempla la evaluación y certificación de conocimientos y habilidades correspondientes a los distintos niveles de cinta negra y grados superiores dentro de la organización.

Durante las jornadas de trabajo se establecieron actividades diferenciadas para Yudan Ya, correspondiente a los aspirantes a cintas negras, y Kodan Ya, enfocado en los grados mayores.

En el caso de los Yudan Ya, la preparación contempló el perfeccionamiento técnico, combate, reforzamiento cultural mediante el vocabulario coreano y aspectos relacionados con la psicología deportiva. El objetivo fue fortalecer las herramientas que deberán demostrar durante el proceso nacional de evaluación.

Para los Kodan Ya, el seminario estuvo dirigido principalmente a la actualización y capacitación de instructores y maestros de alto rango, entre Sabonim, maestros y grandes maestros. En este apartado se trabajó en la estandarización de programas de enseñanza, revisión de técnicas y fortalecimiento de criterios comunes dentro de la organización.

El Sabonim Efrén Zúñiga Dueñas destacó la participación registrada durante los tres días de actividades y explicó que este tipo de encuentros funcionan también como espacios de revisión y perfeccionamiento para quienes tienen la responsabilidad de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones.

De acuerdo con los representantes estatales, el seminario permitió reforzar conocimientos físicos, técnicos y académicos, además de generar una convivencia entre practicantes de diferentes escuelas y regiones de la entidad.

En esta edición participaron taekwondoínes provenientes de planteles ubicados en Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo y Jardines del Grijalva, quienes compartieron sesiones de trabajo bajo criterios comunes de enseñanza y evaluación.

Los Sabonims Carlos Alberto García Arreola y Edmundo Bocanegra Castellanos coincidieron en la importancia de mantener este tipo de capacitaciones, al considerar que permiten fortalecer la formación de los practicantes desde las categorías infantiles hasta los adultos.

Concluido el seminario en San Cristóbal, los aspirantes continuarán con su preparación rumbo al examen nacional de noviembre, donde buscarán acreditar los conocimientos y habilidades adquiridos durante su trayectoria dentro del Moo Duk Kwan.