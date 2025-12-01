Forza FC presenta su proyecto formativo

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue sede de la presentación oficial de Forza FC, una academia de Futbol que nace con el objetivo de promover la práctica deportiva desde una visión formativa, priorizando la disciplina, los valores y la inclusión como pilares para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes. El proyecto, que pretende convertirse en un referente estatal, dio a conocer sus primeros lineamientos en un evento realizado en las instalaciones del campo Pochota, en la colonia Shanká.

Ante la presencia de padres de familia, jugadores y vecinos de la zona, los fundadores Aldo Sánchez Ojeda y Jorge Enrique Morales Sánchez ofrecieron un mensaje en el que explicaron el propósito del club: construir un espacio donde la enseñanza futbolística se combine con el crecimiento humano. Junto a ellos también estuvo Eddy Abraham Ramos, director de publicidad, quien destacó que la identidad de Forza FC busca diferenciarse por su cercanía con la comunidad y su compromiso con la formación integral.

Desfile de presentación

El acto reunió a las primeras categorías de la institución, quienes desfilaron frente a los asistentes para mostrar la indumentaria oficial. El uniforme, de color guinda con acabados amarillos, generó buena respuesta entre los presentes por su diseño llamativo y su identidad visual definida. De acuerdo con los directivos, esta primera piel representa el inicio de un camino que pretenden recorrer de manera sólida y con crecimiento constante en el Futbol chiapaneco.

Durante su intervención, Jorge Enrique Morales compartió que la creación del club responde a la necesidad de ofrecer un espacio seguro y formativo donde los jóvenes puedan encontrar motivación y disciplina. “Queremos que Forza FC sea una familia. No buscamos únicamente buenos resultados deportivos; queremos personas responsables, con valores, con carácter y con la capacidad de competir de manera sana. Este es un proyecto pensado para transformar vidas a través del Futbol”, expresó.

Días de entrenamientos

Los entrenamientos se llevarán a cabo los días martes y jueves en el campo Pochota, donde el cuerpo técnico comenzará a trabajar con fundamento técnico, progresión táctica y un enfoque educativo que abra puertas para que los jugadores destaquen en competencias municipales y estatales. El club pretende construir una estructura sólida para participar en torneos representativos y, a mediano plazo, consolidarse como una de las academias más importantes de la capital.

La presentación dejó en claro que Forza FC llega con una visión moderna, sustentada en la formación de talentos mediante el acompañamiento cercano de entrenadores y directivos. Con esta base, sus fundadores confían en que el proyecto tendrá impacto real en la comunidad y se convertirá en una plataforma para que nuevas generaciones encuentren en el Futbol una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y desarrollo personal.