Francia e Inglaterra buscan el bronce

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio por el tercer lugar del Mundial 2026, en un duelo que ninguna de las dos selecciones tenía contemplado disputar después de quedar a un paso de la gran final. El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ambas buscarán cerrar su participación con una victoria y la medalla de bronce.

Francia llega golpeada tras caer 2-0 ante España en las semifinales. El equipo dirigido por Didier Deschamps no encontró respuestas ante el dominio español y ahora deberá reponerse rápidamente para afrontar un partido que representa su última oportunidad de terminar el torneo con un resultado positivo. La derrota también puso fin a sus aspiraciones de volver a disputar una final mundialista.

Inglaterra, por su parte, quedó eliminada después de perder 2-1 frente a Argentina en una semifinal que se definió en los minutos finales. Los ingleses se adelantaron en el marcador, pero la Albiceleste reaccionó y remontó para quedarse con el boleto a la final. Ahora, el conjunto de Thomas Tuchel intentará transformar la decepción en una última victoria que le permita subir al podio.

El partido también representará un atractivo enfrentamiento entre dos potencias europeas que llegaron al torneo con aspiraciones de pelear por el título. Francia, campeona mundial en 1998 y 2018, buscará imponer su experiencia y la calidad de figuras como Kylian Mbappé, mientras Inglaterra intentará despedirse con una actuación que confirme el crecimiento mostrado durante el torneo.

Más allá de que el tercer lugar suele considerarse un premio de consolación, el duelo ofrece la posibilidad de cerrar el mundial con una victoria, una medalla y el orgullo de terminar entre las tres mejores selecciones del planeta. Francia e Inglaterra tendrán una última oportunidad para dejar una imagen positiva antes de que España y Argentina disputen la gran final el domingo.