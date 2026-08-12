Francia se corona sobre México

En una final llena de intensidad y goles, Coyotes Francia se proclamó campeón del Torneo Mundial Gubernamental de la Liga Tux por la Paz, luego de imponerse por 3-1 sobre México en el duelo por el título, disputado este lunes en las instalaciones de Ultra Sport.

Los dos equipos llegaron a la definición con el objetivo de cerrar de la mejor manera su participación en el certamen, por lo que desde el arranque protagonizaron un encuentro muy reñido y con constantes aproximaciones a ambas porterías.

Francia fue el primero en encontrar la contundencia. Carlos Eduardo Ramírez apareció para abrir el marcador y poner el 1-0, aprovechando una oportunidad dentro del área para darle la ventaja al conjunto francés.

Respuesta nula

México intentó responder y adelantó sus líneas en busca de la igualada, pero la defensa francesa consiguió contener los ataques y mantener la ventaja durante el desarrollo de la primera mitad.

Para el complemento, Francia volvió a aprovechar una oportunidad frente al arco mexicano y nuevamente apareció Carlos Eduardo Ramírez. El atacante firmó su segundo tanto de la noche para colocar el 2-0 y convertirse en uno de los protagonistas de la definición.

Con el marcador en contra, México trató de reaccionar y tuvo algunos acercamientos para intentar meterse nuevamente en el partido. Sin embargo, Francia mantuvo el orden y continuó aprovechando los espacios que dejaba el cuadro mexicano al buscar el descuento.

La tercera anotación llegó por conducto de Jorge Alberto Mendoza, quien consiguió mandar el balón al fondo de las redes para ampliar la diferencia a 3-0 y colocar a Francia cada vez más cerca de la conquista del campeonato.

Parecía que el duelo terminaría con una cómoda victoria francesa, pero México todavía tendría una última oportunidad para mover el marcador.

Honor

En el último minuto del encuentro, Luis Fernando Hernández apareció para marcar el descuento y colocar el 3-1 definitivo. El tanto llegó muy cerca del cierre, por lo que ya no hubo tiempo para que México pudiera concretar una reacción adicional.

El silbatazo final desató la celebración del conjunto francés, que terminó levantando el trofeo después de imponerse en una final en la que supo aprovechar sus oportunidades frente al arco rival.

Con este resultado, México terminó como subcampeón del Torneo Mundial Gubernamental de la Liga Tux por la Paz, competencia que llegó a su conclusión con un duelo de gran intensidad, ante la presencia de jugadores y aficionados en Ultra Sport.a