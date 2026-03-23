Francisco Hernández, legado sobre ruedas

A más de cinco décadas de haber conquistado su primera gran carrera, el destacado ciclista chiapaneco Francisco Eduardo Hernández Estrada, mejor conocido como “Panchito”, continúa siendo un referente del deporte sobre ruedas en el estado, no solo por sus logros, sino por la pasión que lo ha acompañado a lo largo de su vida.

Fue en 1974 cuando el originario de Tuxtla Gutiérrez escribió una de las páginas más importantes de su trayectoria al conquistar la Clásica Internacional de Ciclismo en Ciudad del Carmen, Campeche, competencia en la que logró imponerse ante destacados pedalistas nacionales e internacionales, marcando así el inicio de una carrera llena de éxitos.

Inicios

Desde sus inicios, Hernández Estrada mostró disciplina y amor por el ciclismo. Sus primeras rodadas se dieron como parte de su rutina diaria, combinando el trabajo con intensos entrenamientos que lo llevaron a desarrollar una resistencia y técnica que pronto lo colocaron entre los mejores del sureste mexicano.

A lo largo de tantos años de trayectoria activa, acumuló más de 486 mil kilómetros recorridos, participando en pruebas de ruta, pista y montaña, representando dignamente a Chiapas en múltiples competencias dentro y fuera del país. Su constancia lo llevó a medirse con figuras importantes del ciclismo, consolidando su nombre como uno de los máximos exponentes de esta disciplina en la entidad.

Además de su triunfo en 1974, “Panchito” logró destacar en diversas competencias estatales, regionales y nacionales, siendo protagonista en carreras de gran exigencia física, donde su fortaleza mental y estratégica marcaron diferencia. Su estilo combativo y su capacidad para remontar adversidades lo convirtieron en un competidor respetado.

Agradecido

Hoy, a 52 años de aquella primera victoria, Francisco Hernández se muestra agradecido con la vida y con el deporte que le dio tantas satisfacciones. Señala que se siente contento de seguir practicando ciclismo, actividad que continúa formando parte de su día a día, manteniéndose activo y promoviendo el ejercicio como un estilo de vida saludable.

Asimismo expresó su deseo de seguir rodando por muchos años más, convencido de que el ciclismo no solo es una disciplina, sino una forma de vida que le ha dejado enseñanzas, amistades y experiencias inolvidables.

Su historia representa un ejemplo de perseverancia para las nuevas generaciones, demostrando que la pasión, el esfuerzo y la constancia pueden trascender el tiempo y dejar huella en el deporte chiapaneco.