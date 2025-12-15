Francisco Liévano reporta a primera concentración

Francisco Medina Liévano, defensor lateral derecho de Lechuzas UPGCH, fue convocado a la Selección Nacional Liga TDP Sub 18, integrándose en horas recientes a la primera concentración del representativo nacional como parte del proceso rumbo al ciclo futbolístico 2025-2026.La convocatoria marca un paso importante en la carrera del futbolista de 18 años y nacido en Tuxtla Gutiérrez, quien forma parte de la lista de 25 jugadores seleccionados por el cuerpo técnico encabezado por José Manuel Cruzalta, luego de un exhaustivo proceso de observación a nivel nacional que arrancó en el mes de octubre. Previo a esta concentración, el equipo técnico realizó una gira de concentraciones regionales en nueve ciudades, donde fueron evaluados más de 250 futbolistas. Tras este análisis, el plantel quedó conformado por 13 jugadores de clubes de la Zona A y 12 de la Zona B, entre los que destaca Medina Liévano como uno de los representantes de Chiapas. Primera concentración La primera concentración nacional se desarrolla desde el domingo 14 hasta el sábado 20 de diciembre en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, Estado de México (Edomex), y tiene como principal objetivo preparar al equipo para su primer compromiso oficial en 2026. El trabajo será en dobles sesiones de entrenamiento, además de actividades complementarias como pláticas de psicología y nutrición, buscando fortalecer el rendimiento integral de los futbolistas. Amistoso programadoComo parte de la agenda de actividades, el combinado nacional disputará un partido amistoso frente al Deportivo Toluca, programado para el viernes 19 de diciembre a las 10:00 horas, en las instalaciones de Metepec.Una vez concluida esta concentración, los jugadores serán liberados para volver a sus lugares de origen, en tanto que el representativo nacional de la TDP volverá a concentrarse en la capital mexiquense el domingo 4 de enero, con miras a su participación en el Preliminar del Torneo del Sol 2026, que se celebrará del 7 al 10 de enero, enfrentando a selecciones de los diferentes grupos y posteriormente jugarán la segunda fase del campeonato, en la que ya estarán en contienda selecciones internacionales y el equipo representativo de la Liga Premier de México.