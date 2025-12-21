Francisco Medina cumple primera concentración

Con la participación del zaguero chiapaneco Francisco Medina Liévano, la selección nacional Liga TDP Sub-18 cerró su primera etapa de concentración con un partido amistoso frente al conjunto sub-21 del Deportivo Toluca, disputado en las instalaciones de los Diablos Rojos en Metepec, Estado de México. El encuentro sirvió como parámetro para el cuerpo técnico encabezado por José Manuel Cruzalta, de cara a los compromisos nacionales e internacionales del próximo año futbolístico.

En el duelo, jugado a tres tiempos de 30 minutos, el combinado de la Liga TDP mostró personalidad ante un rival de mayor categoría y que compite en la antesala del máximo nivel en la Liga MX, y aunque el marcador favoreció por 2-1 al conjunto escarlata —que dirige el exgoleador Carlos María Morales—, el desempeño general dejó sensaciones positivas para seguir afinando detalles en futuros partidos.

Medina, entre reflectores

Uno de los jugadores que acapararon los reflectores fue el defensa chiapaneco Francisco Medina Liévano, quien tuvo una actuación destacada en la zaga, ocupando su posición habitual de lateral derecho.

El futbolista, perteneciente a Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez, actual superlíder del grupo 2 de la Liga TDP y uno de los clubes más fuertes del país, aportó seguridad, orden táctico y liderazgo en el sector defensivo, confirmando el buen momento que vive a nivel de clubes.

Destacó además que estuvo contemplado en el cuadro titular, que estuvo conformado por el portero Santiago Amador (Pachuca), los defensas Álvaro Figueroa (Gallos NL), Mario Herrera (Celaya Linces) y Tristhán Soto (Halcones Negros), y el propio Francisco Medina (Lechuzas).

De medio campo al frente participaron Diego Campos (Atlético Intercapital), Alan Castillo (SK Sport), Alfredo Espinosa (Diablos Tesistán), Heiderlin Frías (Artesanos Bajos de Chila), Santiago Torres (Tecos) y Gael Lozano (IFAC).

Buen cierre de partido

Pese a ir abajo por dos goles tras 60 minutos de juego, la selección nacional Liga TDP Sub-18 reaccionó en el cierre del encuentro y, a dos minutos del final, el delantero de Tecos Santiago Torres concretó la única anotación del combinado nacional, luego de rematar dentro del área para sellar el 2-1 definitivo.

Pese a ser un resultado adverso, el marcador refleja las posibilidades de contar con un equipo competitivo al mando de Cruzalta, quien busca también consolidar su nombre como entrenador emergente mexicano.

Tras este compromiso, los integrantes de la selección rompieron filas y regresaron a sus lugares de origen para disfrutar unos días de descaso.

El siguiente llamado será el próximo 4 de enero, cuando retomarán sus trabajos en tierras mexiquenses, con miras al preliminar del Torneo del Sol 2026, que se disputará del 7 al 10 de enero en la Federación Mexicana de Futbol (FMF)