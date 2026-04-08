Francisco Medina Liévano brilla en Europa

Francisco Medina Liévano, defensor de Lechuzas UPGCH, tuvo una destacada participación con la selección nacional Liga TDP sub-19 durante la Gira Internacional 2026, que incluyó encuentros amistosos en Portugal, el Partido del Centenario del Tyde FC y la Oviedo Cup en España.

Medina formó parte de la convocatoria definitiva del técnico José Manuel Cruzalta, luego de varias concentraciones y la disputa del Torneo del Sol en el Estado de México. Primero viajaron a Portugal, donde la delegación visitó el Estádio do Dragão de Oporto y fue recibida por directivos del FC Porto.

En suelo portugués, el Tricolor jugó el Triangular de Preparación, logrando un contundente 3-0 sobre la Escola de Futbol DSF y un 1-0 ante Melgacense. Posteriormente, en Vigo, España, conoció la Ciudad Deportiva Afouteza y fue recibido por directivos del Celta. Más adelante, enfrentó al Tyde FC en el Partido del Centenario en Pontevedra y consiguió una victoria de 4-3.

La parte culminante

Durante la Oviedo Cup 2026, Medina fue titular en los cinco encuentros. La selección inició con un arrasador 9-0 sobre Asunción FC, luego venció por 2-0 al CD Quirrial, cayó por 2-0 ante Marcet Football A y superó por 1-0 al Rayo Vallecano, para avanzar como segundo del grupo C. El conjunto mexicano quedó eliminado en octavos de final tras caer por 1-0 frente al Alavés.

Después de esta experiencia internacional, el jugador chiapaneco regresa a Lechuzas UPGCH para disputar los últimos dos duelos de la fase regular de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, donde suma 2 mil 323 minutos en 26 partidos, con un gol, y contribuyendo a que su equipo sea la mejor defensiva del país y líder absoluto del grupo 2.