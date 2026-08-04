Francisco Medina llega a Cruz Azul Lagunas

El defensa chiapaneco Francisco Medina Liévano fue anunciado como nuevo jugador de Cruz Azul Lagunas de Oaxaca, conjunto al que se incorpora procedente de Lechuzas UPGCH.

A sus 19 años, el zaguero cerró su etapa con el cuadro universitario después de participar durante 2,323 minutos en 26 encuentros de la temporada regular, además de otros 598 en fase final, acompañando al cuadro de la Universidad Pablo Guardado Chávez hasta la ronda de semifinales.

En su paso por Lechuzas, Medina destacó por su desempeño en la marca, el juego aéreo, la anticipación y la salida desde el fondo. Estas características le permitieron formar parte de distintos procesos de proyección dentro de la Liga TDP.

El curso pasado el futbolista fue convocado al Torneo del Sol, competencia que reúne a jugadores juveniles de diferentes regiones del país que juegan en clubes de la Liga TDP. Posteriormente, se integró parte la selección nacional de la Liga TDP MX que dirigió José Manuel Cruzalta y que hizo una gira por Europa, en la que participó en encuentros de preparación en Portugal y España.

Su incorporación a Cruz Azul Lagunas marca el inicio de una nueva etapa, recordando que esta franquicia consiguió uno de los ascensos de categoría para la Liga Premier en la próxima Temporada 2026-2027, además de formar parte de la estructura de Fuerzas Básicas del club con proyección a la Liga MX.