Francisco Ramírez deja el banquillo de Jaguares

Francisco Ramírez Gámez dejó de ser, en horas recientes, el director técnico de Jaguares FC. En su lugar queda en el banquillo Carlos Trejo Sánchez, quien fuera el auxiliar del experimentado estratega.

Trascendió que “Paco” Ramírez deja Chiapas para vincularse a un proyecto en el norte del país, que bien lo podría llevar a formar parte de un club de Liga MX o de la Liga de Expansión MX, lo cual se definirá de un momento a otro, pues las negociaciones están en curso.

Al frente de Jaguares FC, Ramírez dirigió únicamente cinco partidos de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF, de los cuales ganó dos y perdió tres.

Se hizo cargo de la formación del equipo desde la pretemporada y tras su partida la encomienda de dirigirlos queda en manos de su auxiliar, Trejo Sánchez, quien contará con el exjugador de Chiapas FC y Cafetaleros, Félix Araujo, como su mano derecha.

“Jaguares FC le desea todo el éxito en su nueva encomienda y con la relación intacta para que pronto nuestros caminos vuelvan a encontrarse”, expresó el club en sus redes sociales a manera de despedida para el entrenador.