Franco Canadiense conquista el torneo

Las instalaciones de Ultra Sport fue escenario de la gran final del Torneo Zenit Pro La Palapa Fut 7 Chiapas, donde Franco Canadiense se consagró campeón después de superar a Puebla en una definición desde el punto penal, luego de un encuentro que terminó igualado durante el tiempo regular.

El duelo, celebrado en las instalaciones de Ultra Sport, reunió a los dos mejores equipos de la competencia en un partido de cierre que mantuvo la intensidad hasta los últimos minutos.

Gol tempranero

Desde el comienzo, ambos conjuntos buscaron imponer condiciones y generar oportunidades frente al arco rival. Puebla consiguió abrir el marcador al minuto nueve, cuando Carlos Gómez apareció para poner el 1-0 y darle ventaja a su escuadra.

La respuesta de Franco Canadiense no tardó en llegar. Iván Cueto se encargó de igualar las acciones al minuto 11, en un partido que comenzó a tomar ritmo con llegadas en ambas porterías.

Puebla volvió a adelantarse en el marcador al minuto 15, nuevamente por conducto de Carlos Gómez, quien consiguió su segundo tanto de la noche para colocar el 2-1.

Empate

Sin embargo, Franco Canadiense mantuvo la presión y encontró nuevamente la anotación antes del descanso. Iván Cueto marcó al minuto 18 para completar su doblete y establecer el 2-2 con el que ambos equipos se fueron al medio tiempo.

Durante la segunda mitad, las oportunidades continuaron de un lado y otro, pero las defensivas y, principalmente, las intervenciones de los guardametas evitaron que alguno de los finalistas pudiera romper el empate.

El tiempo regular concluyó sin más anotaciones, por lo que el campeonato tuvo que definirse desde el punto penal.

En la tanda decisiva, Franco Canadiense mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose 3-1 para quedarse con el campeonato del Torneo Zenit Pro La Palapa Fut 7 Chiapas.

La definición representó el cierre de una competencia que reunió a diferentes equipos dentro de la modalidad de Futbol 7 y que tuvo como escenario las instalaciones de Ultra Sport, donde la final congregó a jugadores, familiares y aficionados.

Más allá de lo deportivo, la noche también tuvo un momento especial antes del arranque del encuentro. Jugadores y asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de Luis Peña, futbolista de Franco Canadiense, quien falleció recientemente.

El homenaje fue realizado como muestra de respeto y solidaridad con familiares, compañeros y allegados del jugador, en una jornada que terminó siendo especial para la institución al conseguir el campeonato.

Con el silbatazo final y la tanda de penales resuelta, Franco Canadiense levantó el trofeo que lo acredita como nuevo campeón de la Liga Palapa Fut 7, mientras Puebla cerró su participación como subcampeón después de protagonizar una final que tuvo cuatro goles durante la primera mitad y una segunda parte sin anotaciones.

La definición desde los once pasos terminó inclinando la balanza después de más de 40 minutos de intensidad, dejando a Franco Canadiense como el equipo que consiguió celebrar en la última noche de competencia.