“Fueron errores groseros”: Márquez

La primera derrota en la era de Rafael Márquez, como director técnico de la Selección Mexicana, llegó antes que el primer triunfo, y por si fuera poco, fue de manera escandalosa y humillante ante el acérrimo rival. Estados Unidos goleó al Tricolor en una noche donde Raúl “Tala” Rangel se llevó los reflectores como uno de los máximos responsables.

El portero de las Chivas tuvo su peor partido bajo los tres palos de la Selección Mexicana. Cometió errores en el primer y segundo gol de Estados Unidos, y en conferencia de prensa al terminar el partido, Rafael Márquez reconoció esas fallas como groseras.

“En los primeros minutos estuvimos en cancha rival, tuvimos buena posesión y un par de llegadas, sin esa sensación de que nos generaran peligro. Nos falta más claridad al frente y con eso me quedo. Lo otro fueron errores groseros que casi casi les regalas estos tres goles al equipo rival”, mencionó Márquez.

Así mismo, el entrenador mexicano declaró que “duele perder de esta manera porque fueron regalos, más que aciertos del rival. Así que soy positivo, veo las cosas positivas intentando que el próximo partido nos equivoquemos lo menos posible”.

Después de esta derrota, el Tricolor se prepara para cerrar la fecha FIFA el próximo 6 de octubre contra Chile en Los Ángeles.

Rafa Márquez cumplirá el rol de “psicólogo” para levantar el ánimo de sus jugadores.

Al ser cuestionado sobre cómo animar a sus jugadores después de esta goleada, el “Káiser” explicó que en su carrera tuvo más derrotas que victorias y que ahora les corresponde “levantarse de la lona” para cerrar de la mejor manera esta fecha FIFA.

“En el futbol se gana, se empata y se pierde. Hay que estar preparados siempre para esto y lo más importante es saber cómo sobreponernos. Hay que hacer autocrítica para ver qué hicimos bien, qué hicimos mal y seguir trabajando. Esto es un proceso y confío que podamos mantener un nivel como el que tuvimos hasta el minuto 28 en el gol, igual contra Colombia. Hay cosas buenas que rescatar, pero obviamente con la preocupación de hacer la autocrítica y reponernos lo más rápido posible porque tenemos otro partido en pocos días”, explicó.