Fuerza y talento en Campeonato de Peso Muerto

Con la participación de atletas de diferentes clubes de Chiapas y la Ciudad de México se celebró el Campeonato de Peso Muerto 2026, competencia que tuvo como escenario el auditorio Amín Simán Habib de Corporación Radio Núcleo, en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen, avalado por la Liga Mexicana de Powerlifting, la WPPL y la asociación estatal que preside Iris Herrera, reunió a exponentes de ambas ramas.

Fuerza en femenil

María Guadalupe Gómez González conquistó el Campeonato Absoluto Femenil al registrar un levantamiento de 155 kilogramos. Además, ganó la primera posición de los 75 kg.

En los resultados por categorías, Diana Hernández obtuvo el primer puesto en los 52 kilos, mientras que Mónica Flores encabezó la división de 77.5 kg. También destacaron Brenda Hernández Cruz, ganadora de los 82.5 kg, y Sandra Domínguez, quien se impuso en los 100 kilos.

Potencia en varonil

En la rama varonil, Alejandro Escobar Dardón se proclamó campeón absoluto con una marca de 275 kilogramos, además de encabezar la categoría de 90 kg.

En las divisiones restantes, Christian Michel Gómez se llevó el primer lugar en 52 kg; Abner Díaz hizo lo propio en 67.5 kg, y Tomás García conquistó los 75 kg.

Carlos Eduardo Yáñez encabezó los 82.5 kg y Kevin García consiguió el primer puesto en 100 kg. Ricardo Fernando, representante de la Ciudad de México, ganó los 110 kg; Édgar Carvajal se impuso en 125 kg y Luis Gordillo ocupó la primera posición en 140 kg.

Broche de oro

Como final del programa, el Ballet Folclórico Itzcu’auhtli presentó dos números artísticos con bailes tradicionales representativos del municipio de Simojovel, aportando un componente cultural a la electrizante jornada.

En la ceremonia de premiación entregaron placas y medallas a los ganadores, en tanto que los campeones absolutos obtuvieron premios en efectivo y un viaje con gastos pagados para representar a Chiapas en una competencia de carácter nacional.