Función GOAT IV presenta 14 peleas

La adrenalina volverá a sacudir la capital chiapaneca con la esperada función GOAT MMA IV, la cual constará de un total de 14 peleas, arrancando la gala de Artes Marciales Mixtas a las 7 de la noche, en la jaula instalada al interior de Fauna Club, en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

En la contienda estelar, Erick “SZN” Sainz (Berriozábal, Chiapas) enfrenta a Gilberto “Machín” González (Minatitlán, Veracruz) en la división de las 135 libras, buscando ambos una victoria que represente el punto de despegue para su carrera.

La batalla coestelar será un choque capitalino entre César “El Panthera” Morales y Pablo Hernández, en las 145 libras. Antes de este combate habrá otro choque local, entre Adalberto “Lil B” Cortez (Berriozábal) y Gabriel Ayala (Tuxtla Gutiérrez), en el límite de las 170 libras.

En la cartelera estelar también figura el choque regional entre el tabasqueño Yanick Ramos y el chiapaneco Juan Pablo Jiménez, en 136 libras. Otra pelea que genera expectación es la que sostendrán el comiteco Said “Soldier” Ramírez y el coiteco Ángel Rider Chanona, en las 145 libras, mientras que la apertura de las estelares será con el choque explosivo entre el tuxtleco Omar “Ronin” Pérez y el veracruzano Jaziel “Wachas” Uscanga, en 185 libras.

La programación dará cabida al talento emergente con ocho contiendas preliminares, entre las que destaca el combate femenil entre la chiapaneca Jenifer Juárez y la morelense Sofía Cabrera, en 130 libras.