Función navideña reúne a figuras del pancracio

La Lucha Libre volverá a encender la emoción en Tuxtla Gutiérrez, con una función especial de corte navideño programada para el jueves 25 de diciembre a partir de las 18:30 horas, en el inmueble ubicado en la 9ª Poniente, esquina con 3ª Norte, donde se espera una gran respuesta del público aficionado al pancracio.

El cartel presenta una combinación de experiencia, rivalidades y talento local, encabezado por una lucha triangular suicida por el Campeonato de Peso Completo, en la que Imperio, Venom Black Jr. y Bulldozer se medirán en un combate de alto riesgo que promete intensidad de principio a fin, con el orgullo y el cetro en juego.

La función también contempla una semifinal de alto impacto protagonizada por La Facción Ultraviolenta, integrada por Murcy Jr., Mexicano y Príncipe Zoque, quienes se enfrentarán a un equipo que buscará frenar su dominio en un choque de poder y resistencia que ha generado expectativa entre los seguidores.

En otro de los combates destacados, los consagrados Turipache 2000, Dantalion y Rey del Barrio se medirán con Steelman, Príncipe Torbellino y Gladiador Jr., en un duelo en el que la experiencia se topará con la juventud y el dinamismo sobre el ring.

El programa se complementa con batallas de relevos mixtos y atómicos, en las que gladiadores y gladiadoras mostrarán su capacidad técnica y su espectacularidad aérea, manteniendo el ritmo de una velada pensada para toda la familia.

Los organizadores informaron que los precios serán accesibles, con localidades desde gradas hasta zona VIP, además de acceso gratuito para niñas y niños menores de 10 años, en gradas, reforzando el carácter familiar del evento y la promoción de la Lucha Libre en la capital chiapaneca.