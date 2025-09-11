Función Patria promete emociones

La tradición de la Lucha Libre en Tuxtla Gutiérrez se prepara para vivir una velada histórica con la esperada Función Patria, organizada por Promociones Jiménez. El evento se llevará a cabo el domingo 15 de septiembre en el Deportivo Roma, a partir de las 6:30 de la tarde, reuniendo a grandes figuras del pancracio en un espectáculo que promete emociones, fuerza y mucha adrenalina.

Acciones

La función contará con una cartelera de lujo, ya que se enfrentarán gladiadores experimentados y nuevos talentos que buscan ganarse un lugar en el gusto del público chiapaneco. La noche estará encabezada por una lucha estelar de gran nivel en la que Valentino y Diamantina se medirán con la poderosa dupla conformada por Halloween Jr. y Murcy Jr., una batalla que, sin duda, será de pronóstico reservado, por el estilo rudo de los retadores y la experiencia de los técnicos.

En la semifinal estelar, la acción subirá de intensidad con un encuentro que promete mucha espectacularidad. Gato Everady, El Mexicano e Imperio cocarán con Capitán Furia, Vértigo y Arjen, en un duelo que reunirá diferentes estilos sobre el cuadrilátero, combinando fuerza, técnica y movimientos aéreos que harán vibrar a los asistentes.

Otro de los choques esperados de la noche será el combate de relevos increíbles, en el que los equipos estarán conformados por elementos que normalmente no comparten esquina, lo que añade un toque especial a la batalla. Príncipe Torbellino y Tharboos unirán fuerzas para medirse con Águila Dorada y Stelman, una confrontación en la que la estrategia será clave para llevarse la victoria.

El espectáculo incluirá una lucha de relevos mixtos en la que el talento femenino tendrá una participación estelar. Cataleya y H. Noruego se enfrentarán a Kisha Cat y Venum Black Jr., prometiendo movimientos ágiles y un duelo lleno de intensidad que resalte la fuerza y el talento de las luchadoras chiapanecas y sus compañeros.

La velada comenzará con un combate que encenderá los ánimos del público. En la contienda inicial, Bulldozer, Guerrero y Terremoto Jr. se verán las caras con Lobo Azteca y Athar, un enfrentamiento que servirá como el arranque perfecto para una noche repleta de emociones y en la que los gladiadores buscarán demostrar su poder desde el primer momento.

Velada espectacular

El ambiente familiar está garantizado, ya que los niños podrán ingresar gratis, siempre y cuando asistan acompañados de un adulto con boleto pagado, incentivando así la asistencia de familias completas para disfrutar este espectáculo tradicional.

La Función Patria se perfila como uno de los eventos más esperados del año para los amantes de la Lucha Libre en la región. El Deportivo Roma será el escenario donde la pasión, el coraje y la destreza se unirán para brindar una noche que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.