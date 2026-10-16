Fundación Ley convoca a combates

Con el propósito de promover las disciplinas de contacto y fomentar la solidaridad a través del deporte, la Fundación Ley organiza el Encuentro de Artes Marciales y Deportes de Combate, para el próximo 25 de octubre, en el auditorio Jaime Sabines del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Plantel 13.

Javier Ley Torres, representante de la fundación, confirmó este evento multidisciplinario que reunirá a exponentes de Jiu Jitsu, Artes Marciales Mixtas (MMA), Boxeo, Muay Thai, Kick Boxing y Karate do, en una jornada que busca fortalecer la convivencia entre atletas, entrenadores y academias.

El organizador destacó que, además de ofrecer un espacio para la práctica y la exhibición de estas disciplinas, el encuentro tendrá un sentido altruista, pues el acceso será mediante la donación de un kilo de ayuda.

“La invitación está abierta a todas las escuelas y academias. El acceso será con un kilo de ayuda para donar a una casa hogar. A través de este evento buscamos fortalecer los lazos con los entrenadores y atletas de los deportes de contacto, y también ayudar a quienes necesitan una mano”, expresó.

La iniciativa pretende sumar a la comunidad de las Artes Marciales y los deportes de combate a una causa social, demostrando que la actividad física y la formación deportiva también pueden convertirse en herramientas para impulsar valores como la solidaridad, el compañerismo y el compromiso con quienes más lo necesitan.

Finalmente, Javier Ley Torres reiteró la invitación a deportistas, entrenadores, escuelas y academias para que se integren a esta convocatoria y contribuyan al éxito de la jornada.

Las personas interesadas en participar o conocer más detalles pueden comunicarse al número telefónico 9612134422.