Futbolito Bimbo cierra registros con 260 equipos

El torneo Futbolito Bimbo 62 Aniversario concluyó de manera oficial su periodo de inscripciones en Chiapas, donde se logró el registro de 260 equipos, emanados de 141 escuelas públicas y 29 instituciones privadas, reflejo del interés que el evento deportivo ha despertado en la comunidad educativa.

A través de un comunicado oficial, la profesora Erika López Guzmán, coordinadora estatal del certamen, se congratuló en confirmar que Futbolito Bimbo 62 Aniversario consolida su presencia en Chiapas, gracias al compromiso de las escuelas primarias y al trabajo coordinado del comité organizador a través de los coordinadores que apoyaron en la labor de visitar escuelas y llevar los registros de cada alumno, cumpliendo con los requisitos marcados en la convocatoria oficial.

El torneo en números

López Guzmán informó que esta edición competirán un total de 1,816 niños y 852 niñas, para un acumulado de 2,668 estudiantes de 4º y 5º grado de primaria, quienes no solo disputarán encuentros en la cancha para lograr una victoria que enaltezca su escuela, sino que también fortalecerán valores como el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina, que son los objetivos con que se efectúa este certamen escolar.

“Estas cifras son reflejo del compromiso por fomentar el deporte escolar como herramienta de formación integral, fortaleciendo valores y promoviendo hábitos saludables entre la niñez chiapaneca”, destacó López Guzmán.

Presencia en municipios

El torneo infantil —agregó— tendrá representación de diversos municipios del estado, ampliando su cobertura regional y reafirmando su impacto en la promoción del deporte escolar.

Los municipios que registraron escuelas son: Berriozábal, Comitán de Domínguez, Copainalá, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Ocosingo, Reforma, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez (Oriente y Poniente), Tzimol y Venustiano Carranza.

Asimismo, desde la sede coordinada por la profesora Elizabeth Meza Sánchez se integran equipos provenientes de Cintalapa, Tonalá, Mapastepec, Escuintla, Siltepec, Tapachula, Suchiate y Cacahoatán.

Últimos detalles e inauguración

La coordinadora informó que este lunes se realizará la junta técnica en las instalaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez, donde se entregarán los roles correspondientes a Tuxtla Oriente y Poniente, con lo que se alcanzará la meta de 50 equipos en la capital chiapaneca, resultado del esfuerzo conjunto entre supervisores escolares, directivos, docentes y el comité organizador.

La ceremonia de inauguración se efectuará este viernes 20 de febrero a las 18:00 horas, en las mismas instalaciones universitarias, con la presencia de autoridades educativas, invitados especiales, padres de familia y los equipos participantes.