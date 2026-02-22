Futbolito Bimbo enciende la ilusión

En un ambiente festivo, cargado de luces, música y fuegos artificiales, se puso en marcha el Futbolito Bimbo 62 Aniversario en Chiapas, con una ceremonia inaugural celebrada en las instalaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez, en Tuxtla Gutiérrez.

El acto reunió a cientos de niñas y niños de distintas escuelas primarias, quienes desfilaron por el terreno de juego portando con orgullo los colores de sus instituciones. Acompañados por el aplauso constante de padres de familia y docentes, los equipos dieron vida a una postal llena de entusiasmo y compañerismo.

Protocolo

Después del recorrido de los contingentes se llevaron a cabo el protocolo cívico y la presentación de autoridades. En el presídium estuvieron Mario Madrid Vilchis, representante de Grupo Bimbo; Óscar Alberto Santiago Villanueva, jefe del Departamento de Educación Física Estatal, así como directivos de la Universidad Pablo Guardado Chávez y representantes de instituciones educativas de la capital chiapaneca.

Durante su intervención, Madrid Vilchis destacó que el certamen se ha consolidado como el torneo infantil más importante del país, no solo por su alcance, sino por el impulso de valores como el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio. Subrayó que este año el evento llegará a más de 32 mil estudiantes y más de 4 mil 500 equipos en todo México, fortaleciendo la formación integral de la niñez.

Enfatizó que, más allá de los resultados deportivos, el verdadero objetivo es sembrar principios que acompañen a los participantes dentro y fuera de la cancha. Recordó que, aunque habrá campeones nacionales, cada niño y niña que forma parte de esta actividad ya es ganador por asumir el reto y representar a su escuela.

Por su parte, la coordinadora estatal del certamen, Erika López Guzmán, agradeció el respaldo de la Universidad Pablo Guardado Chávez como sede de la inauguración y una de las tres instalaciones oficiales para el desarrollo de los encuentros. Informó que en Chiapas participarán 260 escuadras, 50 de los cuales competirán en Tuxtla Gutiérrez.

Exhibición

La ceremonia continuó con una exhibición coreográfica de las porristas de la universidad anfitriona, seguida del juramento deportivo y el mensaje de las autoridades educativas. Finalmente, se dio la tradicional patada inaugural y se tomó la fotografía oficial, enmarcadas en un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo capitalino.

Con este arranque, Futbolito Bimbo 62 Aniversario inicia una nueva edición en Chiapas, reafirmando su compromiso con la promoción del Futbol escolar y el desarrollo de valores en las nuevas generaciones.