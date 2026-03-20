Futbolito Bimbo vive jornada de goleadas

Se disputó la tercera jornada del torneo Futbolito Bimbo 62º Aniversario, en Tuxtla Gutiérrez, donde equipos de diferentes primarias mostraron su talento, pero sobre todo su poder goleador.

En la Zona Poniente sobresalieron resultados como el 14-0 de American School sobre Instituto Victoria y el 15-0 de Plan de Ayala ante su similar de Alaletics Montessori, además de triunfos contundentes de Colegio Diego Rivera y Enrique Rodríguez Cano.

También se registraron encuentros cerrados, destacando el triunfo de Leona Vicario por 2-1 ante Hampton School. En la Zona Oriente, la actividad en el Colegio Pablo Guardado Chávez dejó victorias importantes como el 8-0 de Belisario Domínguez Cebech y el 7-2 de Mariano Matamoros.

En la rama femenil, Justo Sierra y C. E. Irlanda lograron triunfos clave que los acercan a pelear por las finales. La competencia continuará con los encuentros para definir a los equipos que avanzarán a la siguiente fase de cada zona de la capital.