Futuras estrellas brillan en Chiapa de Corzo

La Carrera del Parachico volvió a ser una auténtica fiesta deportiva y cultural en Chiapa de Corzo, pero también un escaparate para el talento infantil que comienza a escribir su propia historia dentro del Atletismo chiapaneco. En la categoría infantil menor, tanto en la rama femenil como en la varonil, los pequeños atletas demostraron carácter, disciplina y un enorme entusiasmo a lo largo del recorrido de 2 kilómetros.

La prueba arrancó desde el emblemático monumento de la Chiapaneca y el Parachico, punto que llenó de simbolismo el inicio de la competencia, para posteriormente avanzar por las principales calles del Pueblo Mágico y culminar en el parque central, donde familias y espectadores alentaron sin descanso a los participantes.

En la rama infantil menor femenil, la constancia y la determinación marcaron la diferencia. Keyri Vázquez se quedó con la primera posición tras mantener un ritmo sólido de principio a fin. El segundo sitio fue para Jimena Orozco, quien mostró una notable capacidad de resistencia, mientras que Valeria León completó el podio luego de una actuación que reflejó preparación y temple competitivo. También destacaron Caeli Zacarías y Nicté Utrilla, quienes cruzaron la meta entre aplausos, confirmando el crecimiento del Atletismo femenil desde edades tempranas.

Por su parte, en la categoría infantil menor varonil, Arturo López se adjudicó el primer lugar tras una carrera inteligente y bien administrada. Aquiles Jiménez ocupó la segunda posición, seguido de José Palacios, quien cerró con fuerza en los metros finales. Kevin Uriel Jiménez y Israel Manuel Ángeles completaron los primeros cinco puestos, dejando claro que la nueva generación cuenta con talento y proyección.

Más allá de los resultados, la participación infantil reafirmó que la Carrera del Parachico no solo celebra tradición y cultura, sino que también impulsa el deporte formativo, sembrando la ilusión de futuras figuras del Atletismo estatal y nacional.