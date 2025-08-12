Futuro de Brian Rodríguez continúa en el aire

La novela de Brian Rodríguez en el América no ha llegado a su fin. El futbolista uruguayo ha recibido una oferta de un equipo catarí y tampoco ha renovado con las Águilas.

El delantero de 25 años y su representante, Edgardo Lasalvia, no han llegado a un acuerdo con los azulcremas para renovar su contrato, que vence en junio de 2026. Ante esta situación, André Jardine habló al respecto.

“Brian debe encontrar este punto que sea bueno para todos lados. No es una renovación simple; el América lo quiere, nosotros lo queremos. Con la oferta que tiene, que es económicamente muy buena, denota que está feliz en América”, declaró.