Futuro favorable para la Akech

La Asociación de Karate Do y Artes Marciales Afines del Estado de Chiapas (Akech) llevó a cabo este sábado por la mañana una conferencia de prensa clave para el futuro de esta disciplina en la entidad, marcando un punto de partida en la consolidación institucional y en la proyección del trabajo que se desarrollará durante el 2026.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Akech (10ª Poniente número 330, entre 2ª y 3ª Norte, en Tuxtla Gutiérrez), donde el presidente de la asociación estatal, el profesor Francisco Gutiérrez Mena recibió la visita de Samantha Desciderio Olvera, presidenta de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales (máximo organismo rector del Karate Do a nivel nacional), así como del representante jurídico de la Federación Karate México, organismo oficialmente reconocido por la WKF (Federación Mundial de Karate).

Desarrollo positivo

Durante la conferencia abordaron diversos temas relacionados con la estructura, el orden y el rumbo que tomará el Karate Do en Chiapas, dejando en claro que el propósito principal de este nuevo proceso es que los atletas puedan desarrollarse de manera correcta, con bases sólidas, reglamentación clara y acompañamiento institucional.

Se destacó que este cambio busca generar mejoras positivas en todos los niveles, contemplando una mayor cantidad de eventos, procesos más transparentes y, sobre todo, un trabajo en conjunto con las escuelas de Karate de la entidad, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer la formación deportiva.

Uno de los puntos centrales de la visita fue dar reconocimiento y legalidad al Consejo Directivo del Estado de Chiapas, además de informar de manera oficial al Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), lo que permitirá coordinar acciones y establecer una línea de trabajo conjunta para el presente año.

En su intervención, Samantha Desciderio Olvera subrayó la importancia de la cercanía institucional y del trabajo coordinado. “La intención es mejorar, tener un acercamiento directo con el Indeporte y lograr que todos trabajemos en una misma línea. Cuando hay orden y comunicación, el beneficio directo es para los atletas y para el crecimiento del Karate Do”, expresó.

Fortaleza

La dirigente nacional resaltó que Chiapas cuenta con una base importante de practicantes y entrenadores, por lo que este proceso representa una oportunidad para fortalecer la disciplina desde lo formativo hasta lo competitivo, siempre bajo el marco de la legalidad.

Con esta conferencia de prensa, Akech reafirma su compromiso de construir un Karate Do organizado, incluyente y con visión a largo plazo, sentando las bases para un 2026 de trabajo coordinado en beneficio de los atletas chiapanecos.