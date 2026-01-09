Gabriel Sánchez llama a la afición felina

Contar con el aliento de la afición en las tribunas, para salir con la victorias ante Héroes de Zaci será fundamental para Jaguares FC. Así lo considera el mediocampista chiapaneco Gabriel Sánchez, pieza clave en el once del entrenador Carlos Trejo y quien aseguró que el equipo se encuentra listo para encarar con intensidad el arranque de la segunda vuelta de la Liga Premier FMF este sábado, tras cumplir con una productiva minipretemporada.

“La afición es muy importante para nosotros, necesitamos el aliento de los seguidores y ojalá nos puedan acompañar este sábado para ir por el triunfo juntos”, declaró.

Jugador con raíces

Formado en fuerzas básicas durante la anterior etapa de Jaguares, Sánchez continuó su desarrollo profesional en equipos como Lobos BUAP y Atlético de San Luis, además de un par de torneos a préstamo con Tlaxcala en la Liga de Expansión.

Su regreso a Jaguares Premier responde a la intención del club de fortalecer la presencia de elementos surgidos de casa dentro del plantel, y el jugador se ha mostrado consciente de su rol y de la necesidad de cumplir objetivos con la institución. El mediocampista tuxtleco reconoció que el inicio del certamen, precisamente ante el rival en turno de este sábado, no fue el esperado.

Pese a que Jaguares mostró argumentos para obtener un mejor resultado, terminó cayendo por la mínima diferencia (0-1), situación que dejó una deuda pendiente en el grupo. “Nos quedó la espinita del inicio del torneo contra este rival; ahora estamos en casa y vamos a tratar de cobrar esa pequeña revancha”, señaló.

El futbolista se dijo respaldado por una pretemporada provechosa y tanto él como sus compañeros están listos para la segunda vuelta.

“Estamos sólidos, somos un buen grupo y preparados para buscar los objetivos”, sentenció el jugador felino.