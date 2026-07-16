Gabriel Utrilla asegura plaza para México

Gabriel Utrilla Rimalova consiguió un importante boleto internacional tras su destacada participación en el ITTF Americas Hopes Week & Challenge 2026, donde se ubicó en el tercer lugar de la categoría sub-12, resultado que le permitió colocarse entre los mejores exponentes juveniles del continente.

El certamen internacional para el que clasificó se llevará a cabo del 12 al 18 de octubre en Sheffield, Inglaterra, donde los mejores talentos del Tenis de Mesa juvenil competirán en una nueva edición del World Hopes Week & Challenge.

El pase obtenido por el representante chiapaneco llega como consecuencia de una temporada sobresaliente, al mantenerse como la raqueta número uno de México en la categoría sub-12, además de respaldar su trayectoria reciente con resultados importantes en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza y la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Resultado

Debido a sus actuaciones, la Federación Mexicana de Tenis de Mesa hizo la invitación oficial para que Gabriel Utrilla y su entrenador Oman Abarca acudieran al torneo continental, en el que participaron los dos mejores jugadores juveniles de las 17 naciones convocadas de América.

En la competencia, el chiapaneco compartió la medalla de bronce con el representante de Colombia, mientras que la presea de plata fue para Chile y el campeonato absoluto de la categoría quedó en manos del jugador de Perú.

Además del aspecto competitivo, el ITTF Americas Hopes Week & Challenge 2026 incluyó un campamento de especialización técnica, donde los atletas tuvieron sesiones de entrenamiento a doble turno bajo la supervisión de entrenadores internacionales.

Como parte del proceso de desarrollo, los participantes también fueron evaluados mediante pruebas físicas, biométricas y de velocidad técnica, con el objetivo de medir su evolución y su preparación rumbo a futuros compromisos internacionales.