Gabriela Jáquez hace historia en UCLA

Se escribió una nueva historia inolvidable en el Baloncesto colegial de Estados Unidos. El final de la “March Madness” tuvo como protagonista a Gabriela Jáquez, la primera mexicana en llegar —y consagrarse— en esta instancia con las Bruins de UCLA.

Lo hizo con una actuación memorable de 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, para el triunfo sobre South Carolina por 79-51. Sus números la llevaron a recibir el reconocimiento a la jugadora más valiosa. En la primera final de UCLA, Gabriela Jáquez dejó su huella para la eternidad.

Gabriela, de 22 años, lleva el Basquetbol en la piel. Todo comenzó con su abuelo Ezequiel Jáquez, también jugador colegial en Estados Unidos, seguido por Jaime Jáquez Sr. (padre de Gabriela), quien jugó en la Universidad de Concordia. Su madre, Ángela, también supo brillar en la duela.

Familia

Desde hace ya un par de años su hermano Jaime Jáquez Jr. brilla con el Heat de Miami en la NBA. Ahora es el turno de ella para alcanzar el máximo escenario, ya que es probable que sea seleccionada en la primera ronda del Draft de la WNBA.

Esta temporada, Gabriela promedió 13.3 puntos, 5.4 rebotes, 2 asistencias y 1.1 robos por partido, y fue parte de las mejores 20 jugadoras de Estados Unidos estadísticamente.