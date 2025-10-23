Gacelas domina la femenil de primera A

El Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) avanza con duelos de gran intensidad dentro de la categoría femenil primera A, en la que los equipos han demostrado su talento y compromiso. En el inicio del torneo, el conjunto de Gacelas se mantiene como líder indiscutible, tras un arranque perfecto que lo consolida como el rival a vencer.

Posiciones

Con tres partidos disputados y la misma cantidad de victorias, Gacelas ha mostrado un desempeño sobresaliente en cada enfrentamiento. Su poder ofensivo, combinado con una defensa ordenada y bloqueos oportunos, les ha permitido mantenerse invictas con un total de nueve puntos. El cuadro ha logrado imponer su ritmo de juego, destacando por su comunicación dentro de la cancha y su efectividad al momento de cerrar los sets.

En la segunda posición aparece Aztecas, conjunto que también ha mostrado un nivel competitivo alto al ganar sus dos compromisos. Su ataque por las bandas ha sido su mayor fortaleza, respaldado por una sólida línea de recepción que le ha permitido construir jugadas rápidas y precisas. Con seis unidades, las Aztecas se perfilan coma una de las escuadras con mayor proyección para pelear por el título.

Queens y Club Adlers completan la parte alta de la tabla con cinco puntos cada uno. Las primeras han mostrado regularidad en su juego colectivo, mientras que las segundas han sorprendido por su capacidad de reacción en momentos clave, especialmente en encuentros que se definieron en tres sets. Ambos equipos cuentan con jugadoras experimentadas que saben mantener la calma en instancias decisivas.

Más abajo se ubican Amazonas y Cinalex, que han tenido un arranque irregular, pero se mantienen en zona de competencia con cuatro puntos. Sus recientes actuaciones han mostrado mejorías notables en el sistema defensivo, aunque la falta de contundencia en los remates finales les ha costado los resultados. Se espera que en las próximas jornadas puedan consolidarse y escalar posiciones.

Leonas, con tres unidades, busca reencontrarse con el triunfo tras un inicio complicado. Su principal reto será mantener la consistencia en los saques y mejorar la cobertura en segunda línea, aspectos que han marcado diferencia frente a rivales más sólidos.

Por su parte, Secretaría de Educación y Catleyas aún no logran estabilizar su rendimiento. Aunque han mostrado chispazos de buen juego, las derrotas consecutivas las mantienen en la parte baja de la clasificación con dos y cero puntos respectivamente. El conjunto de Guerreras A Team tampoco ha podido sumar victorias, pese a su esfuerzo y entrega en cada set, por lo que deberán replantear su estrategia para revertir el panorama.

Cada jornada del certamen está dejando duelos emocionantes y de alto nivel técnico, con jugadoras que demuestran no solo potencia y precisión en los ataques, sino también una gran capacidad táctica para leer los movimientos del adversario.

El Campeonato de Copa 2025 continúa fortaleciendo el desarrollo del Voleibol Femenil en Tuxtla Gutiérrez, reafirmando el compromiso de la OMA y la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas por fomentar la competencia y el espíritu deportivo.