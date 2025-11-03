Gacelas toma la cima en la Liga OMA

La lucha por el liderato del Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profr. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) se mantiene al rojo vivo, luego de que se actualizara la tabla de posiciones de la categoría Femenil Primera A al cierre de la quinta fecha del certamen, que lleva el nombre de C. Rosario Oralia Madariaga Torres.

El conjunto de Gacelas ha tomado el control de la clasificación con un rendimiento sólido, acumulando 10 puntos tras cuatro compromisos, producto de tres victorias y una sola derrota. Su desempeño constante y la cohesión dentro del grupo las han convertido en el rival a vencer dentro del campeonato, siendo además uno de los equipos con mejor balance entre ataque y defensa.

De cerca

Muy cerca se encuentra Secretaría de Educación, escuadra que suma 8 unidades en cinco encuentros disputados. Su calendario ha sido más exigente, pero las jugadoras han mostrado una gran regularidad, logrando mantenerse en la segunda posición y demostrando su capacidad para competir ante rivales de experiencia.

En la tercera posición aparece Aztecas, que ha ganado dos de sus tres duelos y acumula 7 puntos, perfilándose como otro de los conjuntos con aspiraciones serias al título. Su fuerza ofensiva y buen juego colectivo las colocan en una posición privilegiada para pelear en las próximas jornadas.

Queens y Amazonas comparten la siguiente franja de la tabla, ambas con 6 puntos, resultado de campañas equilibradas y victorias importantes que las mantienen dentro del grupo que persigue a las punteras. En tanto, Leonas, con 5 unidades, se ubican en la zona media, pero con margen de crecimiento para escalar lugares en las próximas semanas.

Complemento

Por su parte, Club Adlers y Cinalex completan el bloque competitivo con 5 y 4 puntos, respectivamente, mostrando un nivel en ascenso y un desempeño que ha ido de menos a más conforme avanza el torneo.

En el fondo de la tabla, Guerreras A Team y Catleyas no han logrado sumar unidades hasta el momento, a pesar del esfuerzo mostrado en sus partidos. Ambas plantillas cuentan con elementos de experiencia y juventud, por lo que buscarán revertir la situación en los próximos encuentros para salir del último lugar y reencontrarse con la victoria.

El ambiente donde se desarrollan las jornadas, ha sido de alta intensidad. El público ha respondido con entusiasmo a cada jornada, alentando a las jugadoras y reconociendo el nivel técnico que caracteriza a esta liga, considerada una de las más competitivas del voleibol municipal.

Con el cierre de la quinta fecha, la expectativa crece por lo que viene en la segunda mitad del torneo. Gacelas buscará mantener el paso firme, mientras que Secretaría de Educación, Aztecas y Queens intentarán apretar la parte alta de la clasificación para evitar que el liderato se consolide.