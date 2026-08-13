Gael Espinoza da el salto profesional

El Basquetbol chiapaneco suma una nueva historia de proyección juvenil con la incorporación de Gael Espinoza al equipo profesional Ocelotes de la Unach, conjunto que se prepara para afrontar la temporada 2026 de la Liga Cibapac.

El jugador, integrante de la Academia Gigantes, recibió con orgullo la oportunidad de dar el siguiente paso en su trayectoria deportiva, después de un proceso marcado por el trabajo, la disciplina y la pasión por el Baloncesto.

Desde su formación, Gael ha construido su camino con constancia y compromiso, cualidades que ahora le permitirán integrarse a un plantel que competirá en el ámbito profesional.

Para la familia Academia Gigantes, esta incorporación representa una satisfacción especial al ver reflejado en Gael el resultado del esfuerzo hecho durante su formación en las canchas.

Con su llegada a Ocelotes, el joven basquetbolista tendrá la oportunidad de continuar aprendiendo, competir a un mayor nivel y representar los colores de la institución universitaria durante la campaña de Cibapac 2026.

La Academia Gigantes destacó que este nuevo capítulo es apenas el comienzo de una carrera de la cual esperan que siga creciendo con la misma humildad, disciplina y pasión que han acompañado al jugador durante su formación.

Ahora, Gael tendrá el reto de responder en la cancha y aprovechar esta oportunidad para seguir dejando huella en el Basquetbol chiapaneco.