Gael García roba reflectores en la etapa 3

Como parte del 75 aniversario de La Carrera Panamericana, Gael García Bernal vivió una jornada llena de adrenalina al debutar como piloto invitado del Porsche Team.

El reconocido actor internacional recorrió el trayecto de Puebla a la Ciudad de México, enfrentando las retadoras etapas de velocidad que distinguen a esta competencia, acompañado por la piloto poblana Majo Rodríguez como navegante.

El actor mexicano relató que, previo a su participación, recibió capacitación técnica y entrenamiento práctico, a fin de familiarizarse con el lenguaje automovilístico, las reglas de competencia y el manejo del Porsche 911 GTS, vehículo que condujo durante las ocho secciones de velocidad y de tránsito.

A lo largo del recorrido, Gael y Majo recibieron muestras de cariño de los habitantes de los distintos poblados por los que cruzó la ruta, quienes aguardaban en el camino para verlos pasar con el resto de los pilotos.

Jornada nocturna

Ya entrada la noche, la emoción y el rugir de los motores inundaron las calles de la capital del país, con el trayecto del convoy que circuló por calzada Zaragoza, viaducto Río Piedad y eje Central, hasta llegar a avenida Juárez, a un costado del Palacio de Bellas Artes.

No importó que los asistentes tuvieran que esperar más de lo previsto en el arco de meta, ya que el ánimo nunca decayó. Familias, aficionados al automovilismo y turistas se mantuvieron expectantes, disfrutando del ambiente y de la oportunidad de ser parte de una de las competencias más icónicas del deporte motor.

La espera valió la pena, en cuanto los autos comenzaron a cruzar el arco meta, la avenida Juárez se llenó de aplausos, gritos y una energía contagiosa. Gael García Bernal subió a una rampa desde la cual saludó a los asistentes y agradeció a La Carrera Panamericana y a Porsche por invitarlo.

Cordero con gran repunte

Ricardo Cordero, al mando de El Malditillo, se llevó el liderato de la etapa mientras que Hilaire Damiron y Emilio Velázquez repitieron con la segunda y tercera posición, respectivamente.

En Turismo de Producción, Carlos García y Benito Guerra hicieron el 1-2 del podio, mientras que en la Histórica B Donald Lee, Diego Candano y José María Barba ocuparon el top 3 de los resultados.

En el arco meta volvió a destacarse “El Fantástico”, el auto guía desarrollado por investigadores del Tecnológico de Monterrey, seguido de cerca por un vehículo autónomo del Politécnico de Milán, que simboliza la unión entre tradición y tecnología.