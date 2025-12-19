Galácticos FC conquistan el título de Copa

La escuadra de Galácticos FC escribió su nombre en el firmamento al conquistar el trofeo de Copa del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, luego de vencer en una dramática final a Cañoneros FC. El partido se jugó en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente

El camino en semifinales

En el torneo alterno por el título de Copa —en el de Liga el campeón fue Chamacos Cayuco— estuvo lleno de goles, sorpresas y dramatismo.

Desde la ronda previa de semifinales se vieron los argumentos de ambas escuadras, siendo el monarca el que lució en mejor forma. Y es que Galácticos FC se midió con el sorprendente Rayo Vallecano, al que terminó por arrollar con un marcador global de 13-7.

Por su parte, Cañoneros FC se instaló en el juego definitivo contra todos los pronósticos, tras un mal arranque de semis que parecía condenarlo a la eliminación, perdiendo la ida contra Deportivo Rayo por 8-4. Sin embargo, en la vuelta mostró su poder goleador al imponerse por aplastante 12-5, para ganar la eliminatoria con global de 16-13.

Una final cerrada y tensa

Por lo que se vio en la ronda de semifinales se esperaba un duelo abierto y espectacular, animado además por una tribuna repleta de seguidores dando ánimos a ambos cuadros.

No obstante, en la cancha fue patente la tensión y el nerviosismo de los protagonistas tras el silbatazo inicial, pues antes que atacar buscaron mantener el orden en todas sus líneas y evitar errores.

La balanza empezó a inclinarse con el jugador que fue factor determinante, Arizandi Montesinos, quien rompió el cero con un potente disparo de media distancia que superó la reacción del guardameta rival, para poner el 1-0 sobre la recta final del primer periodo.

En el segundo cuarto del cerrado encuentro, Cañoneros FC aprovechó un error defensivo y con anotación de Jesús Juárez pudo empatar 1-1 el partido, para así irse al descanso.

Para el tercer periodo, Galácticos FC no salió a especular y, apenas se puso en movimiento el balón, embistió la meta enemiga para marcar rápidamente dos goles más a través de Montesinos, quien firmó su “hat-trick” y colocó el 3-1 que los encaminaba al título.

No obstante, antes de concluir este capítulo, Rodrigo Pérez aprovechó un tiro de castigo para elevar la tensión al máximo con un 3-2 que puso a los fanáticos al borde de sus asientos.

En el último periodo del partido el balón se peleó con intensidad, pero fue Galácticos FC el equipo que logró sentenciar la final con el tanto de Axel Castro, para el 4-2 definitivo.

Premiación

Para poner broche de oro, Carlos Castillo Ramírez, presidente de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, invitó a los familiares de los jugadores a acompañarlos en la celebración en el campo, haciendo entrega de la Copa del Torneo Supremo, para desatar el último gran festejo del año y dejar abierta la expectativa sobre la próxima temporada que arranca en enero.