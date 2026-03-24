Gallitos Olímpicos, a la vuelta de la esquina

Todo está listo para la celebración del Torneo Gallitos Olímpicos 2026, que será el próximo domingo 29 de marzo en el parque recreativo Caña Hueca, reuniendo a exponentes infantiles y juveniles de distintas partes del país.

El titular de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Casta de Campeones, Walter Abarca Cabrera, informó que el evento está en la cuenta regresiva y contará con la presencia de delegaciones provenientes de Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Puebla, además de representantes de diversos municipios de Chiapas, consolidando así una competencia de alto nivel.

Detalló que en esta edición se contemplan tres modalidades: formas, combate y circuito motriz, lo que permitirá la participación de atletas desde categorías formativas hasta avanzadas. Como incentivo, los primeros lugares podrán elegir premios en especie como petos, caretas, coderas, espinilleras, palchaguis, domys, calzado especializado y maletas, además de recibir medallas conmemorativas. Como novedad, los campeones serán distinguidos con un peluche oficial del torneo.

Competencia

Abarca Cabrera destacó que el certamen cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femeedes), además de la implementación de petos electrónicos Daedo, herramienta que permitirá a los atletas foguearse rumbo al proceso clasificatorio de la Olimpiada Nacional.

En cuanto a la programación, las actividades iniciarán a las 9 de la mañana con las pruebas de motricidad y formas, mientras que la ceremonia inaugural está prevista para las 11:00 horas. Posteriormente, se dará paso a las competencias de combate en categorías preescolares, en tanto que las acciones con petos electrónicos para cintas negras comenzarán desde las 10:00 horas.

Finalmente, el organizador extendió la invitación a todas las escuelas y practicantes para formar parte de este evento, el cual reunirá a destacados exponentes, incluyendo medallistas nacionales e internacionales, en una jornada que promete un gran nivel competitivo.