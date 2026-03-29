Gallitos Olímpicos entra en acción

Todo está listo para que hoy se ponga en marcha el Torneo Gallitos Olímpicos 2026, certamen que reunirá a exponentes del Tae Kwon Do en el parque recreativo Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez.

Bajo la organización de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Casta de Campeones, dirigida por el profesor Walter Abarca Cabrera, las actividades comenzarán desde temprana hora. La agenda contempla distintas modalidades y una amplia participación de atletas provenientes de diversos puntos del país.

Para esta edición se tiene confirmada la presencia de delegaciones de Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Puebla, además de competidores de distintos municipios de Chiapas, lo que garantiza un nivel importante en cada una de las gráficas.

Las acciones arrancarán a las 9 de la mañana con las pruebas de motricidad y formas, en las que los más jóvenes demostrarán coordinación, técnica y control en sus ejecuciones. A las 10:00 horas comenzarán los combates con petos electrónicos para cintas negras, brindando un espacio de fogueo para seleccionados que se preparan rumbo a instancias superiores.

Uno de los momentos más esperados será la ceremonia de inauguración, programada para las 11 de la mañana y que marcará oficialmente el inicio del torneo. Posteriormente, se dará paso a las competencias de combate en la categoría preescolar.

Están contempladas tres modalidades principales: formas, combate y circuito motriz, permitiendo la participación de artemarcialistas de diferentes edades y grados. Además, se premiará a los primeros lugares con artículos deportivos especializados, mientras que todos los participantes recibirán medallas conmemorativas. Como novedad, los campeones obtendrán un peluche distintivo del evento.

Con el aval de la Federación Mexicana de Deporte Escolar, el certamen busca consolidarse como una plataforma de desarrollo para nuevos talentos, así como un espacio de preparación para atletas con proyección nacional.