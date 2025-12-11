Gallos se corona en la Liga Fut 7 Cerro Hueco

La Liga Fut 7 Cerró Hueco cerró su temporada con un emocionante partido disputado en la cancha de Territorio Santos Tuxtla 2.0, donde Gallos se proclamó campeón tras imponerse por 4-1 ante Sporting FC. La final mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos gracias a un ritmo intenso, duelos individuales de alto nivel y goles que cambiaron el rumbo del encuentro en distintos momentos.

Gallos tomó ventaja desde temprano con un planteamiento ofensivo que explotó la velocidad de sus delanteros. Alan Córdoba se convirtió en la figura al firmar un triplete determinante. Su primer gol llegó tras una jugada de pared que lo dejó frente al arquero, definiendo con un toque sutil al segundo poste. Sporting FC respondió con orden y redujo espacios, pero Córdoba volvió a aparecer con un disparo potente desde fuera del área que colocó el 2-0 momentáneo.

Sporting no bajó los brazos y encontró recompensa cuando José Pineda aprovechó un rebote dentro del área para acortar la distancia. Ese tanto revitalizó al equipo, que adelantó líneas e intentó generar mayor presión en territorio rival. Sin embargo, Gallos recuperó el control con una jugada colectiva que terminó en el tercer gol de Córdoba, quien cerró así una actuación destacada.

Luis Díaz aumentó la ventaja a 4-1 tras un contragolpe veloz en el que eludió a su marcador y definió con tranquilidad. Sporting hizo el intento de volver al partido con un gol de Diego Sánchez, quien empujó el balón tras una serie de toques en corto. A pesar de este último esfuerzo, el tiempo no fue suficiente y Gallos mantuvo la solidez defensiva para asegurar el triunfo.

El cuadro de Gallos rápidamente, al escuchar el silbatazo final, se acercó a su afición, que estuvo presente en las grandes, para celebrar en conjunto, ya que consiguieron el título en su primera participación en este torneo.

Encabezado por su presidente Jorge Enrique, el campeonato cerró con balance positivo gracias a su organización y al nivel mostrado en esta edición. La entrega de trofeos fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche, destacando por su calidad y por el reconocimiento al esfuerzo de todas las escuadras participantes.

Invitación

El presidente de la liga invitó a todos los equipos de la capital chiapaneca a formar parte de su próxima edición, ya que prometió que los premios en efectivo así como los trofeos entregados a los campeones, mejorarán, por lo que se espera que el próximo certamen sea considerado un evento estatal y puedan sumarse planteles de distintos municipios del estado.