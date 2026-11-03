Gana primera medalla mundial absoluta

Luego de varios meses de ausencia por una lesión y tras regresar de manera brillante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, el nombre de Roman Bravo-Young volvió a colocarse entre la élite de la Lucha internacional.

El mexicano, que representó al país en los Juegos Olímpicos de París 2024, escribió una página dorada en la historia del deporte nacional al conquistar la presea de plata en el Campeonato Mundial de Lucha 2026, celebrado en Astaná, Kazajistán, logrando una hazaña sin precedentes para México.

Con una destacada actuación en la división de los 57 kilogramos estilo libre, Roman Bravo-Young se proclamó subcampeón del mundo y se convirtió en el primer luchador mexicano en obtener una medalla en un Campeonato Mundial de categoría absoluta, un resultado que confirma su estatus como una de las grandes figuras del deporte mexicano en la actualidad.

El representante nacional, que únicamente fue superado en la final por el estadounidense Spencer Lee, ganador de la medalla de oro, firmó una actuación memorable a lo largo del certamen.

En su camino hacia la histórica presea de plata, Roman Bravo-Young dejó fuera a varios de los mejores exponentes de la división, entre ellos el kazajo Meirambek Kartbay, el mongol Munkh Erdene Batkhuyag y el norcoreano Han Chong-song, quien llegó al campeonato como primer sembrado y vigente campeón mundial.

Bravo-Young, quien presume dos campeonatos de la NCAA en su trayectoria, confirmó en Astaná el potencial que lo ha convertido en uno de los referentes de la Lucha mexicana. Con apenas unos años compitiendo bajo la bandera nacional, el subcampeón mundial mantiene la mira puesta en los próximos desafíos internacionales.