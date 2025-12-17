Ganadores de los premios The Best

La FIFA celebró este martes 16 de diciembre de 2025 la ceremonia de los Premios The Best 2025, que reconoce a los mejores futbolistas, entrenadores y figuras destacadas del año futbolístico.

En una gala cargada de emoción en Doha, Qatar, el delantero Ousmane Dembélé se llevó el codiciado título de mejor jugador del mundo, gracias a una temporada impresionante con el Paris Saint-Germain.

Dembélé, que brilló con el PSG al conseguir múltiples títulos nacionales e internacionales, superó a estrellas como Kylian Mbappé y Lamine Yamal en las votaciones y confirmó su estatus como la figura sobresaliente del Futbol mundial en 2025. Su actuación le valió también el reconocimiento global tras ganar el Balón de Oro recientemente.

Por su parte, en el Futbol femenil, Aitana Bonmatí continuó su legado al ser elegida nuevamente como la mejor jugadora del año, sumando su tercer galardón consecutivo bajo la distinción de FIFA The Best. La mediocampista del Barcelona fue pieza clave en su club y en competencias europeas, consolidándose como una de las líderes del deporte mundial.

Otros ganadores y figuras sobresalientes

Además de los máximos galardones individuales, la ceremonia de los Premios The Best 2025 premió a varias figuras que marcaron la temporada.

Con figuras europeas dominando las principales categorías y talentos emergentes brillando en múltiples renglones, la premiación reafirma su valor como uno de los eventos más prestigiosos en el calendario futbolístico.GALARDONADOS

Mejor jugador del año

Ousmane Dembélé

Mejor entrenador

Luis Enrique

Mejor guardameta

Gianluigi Donnarumm

Premio Puskás

Santiago Montiel