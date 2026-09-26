García apunta al triunfo en Aguascalientes

Rubén García Jr. comenzará la defensa del liderato de Nascar México Series este fin de semana, cuando se dispute la primera ronda del campeonato The Chase en el Óvalo Aguascalientes México (OAM).

El piloto del auto número 88 —patrocinado por Canel’s, Logitech G, Mobil 1 y Laboratorio Tequis— volverá a una pista especial, donde consiguió la primera de sus 29 victorias en el campeonato, cifra que lo mantiene como el máximo ganador de la categoría.

García Jr. llega con buenos antecedentes, pues en junio peleó por el triunfo hasta finalizar segundo. Sin embargo, señaló que ahora la prioridad será iniciar con fuerza la batalla por el campeonato.

“Queremos regresar a lo más alto, pero lo que realmente será el punto clave es la lucha por el título”, afirmó.

El equipo realizará una sesión previa para mejorar el rendimiento del auto. “Requerimos encontrar buena velocidad y balance para así poder tener un buen resultado”, explicó el líder de la clasificación, quien también considera importante llegar fortalecido a la carrera doble de Mérida.

La actividad ya comenzó para el piloto con entrenamientos y será este sábado cuando se realizarán las prácticas oficiales y la calificación en el OAM, mientras que la denominada carrera Aguascalientes 170 se corre el domingo 27, a partir de las 13:40 horas.