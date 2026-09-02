García inicia The Chase desde Monterrey

Rubén García Jr. comenzará este fin de semana la fase decisiva de Nascar México Series 2026 cuando el autódromo Monterrey reciba la primera ronda por el campeonato.

El piloto del auto 88 Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis clasificó como líder de la temporada regular, posición que le permite afrontar entre los diez contendientes la lucha por su sexta corona dentro de la categoría.

Aunque todos los participantes podrán competir por la victoria, únicamente los integrantes de esta etapa sumarán bajo el sistema establecido para definir al monarca. García Jr. buscará aprovechar la primera fecha para colocarse nuevamente al frente de la clasificación.

“Debemos seguir trabajando de la misma manera, pues fue lo que nos llevó hasta ese cómodo liderato y a un par de triunfos. Confío plenamente en el equipo, vamos con todo a partir de Monterrey”, señaló.

El cinco veces campeón también destacó el formato nocturno: “Creo que es mucho más atractivo; será divertido comenzar así el camino hacia la sexta corona”.

Jornada de velocidad

La actividad arrancará el viernes 4 de septiembre con prácticas a las 17:00 y 20:10 horas. El sábado 5 será la calificación desde las 16:30, mientras que la carrera Monterrey 120 comenzará a las 20:30 horas, con una etapa puntuable en la vuelta 50 y límite de 100 minutos.