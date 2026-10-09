García Jr. amplía liderato rumbo a Yucatán

Rubén García Jr. conservó el liderato de The Chase de Nascar México después de la fecha disputada en Aguascalientes y llegará a Yucatán con una ventaja de cinco puntos sobre su más cercano perseguidor.

El piloto del auto 88 del equipo Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis enfrentó una carrera complicada, en la que junto a Max Gutiérrez se mantuvo varias vueltas al frente y logró cerrar el “stage” entre los primeros lugares.

Sin embargo, la estrategia de combustible aplicada por el equipo obligó a García a administrar el consumo en la parte final, situación que le impidió pelear por el podio. Aun así, consiguió los puntos suficientes para incrementar su margen en la clasificación.

“Logramos minimizar el daño y sacar un Top 5 que me mantiene como líder con una diferencia un poco mayor a la que iniciamos The Chase, pues eran tres y ahora son cinco”, señaló García Jr.

El piloto mexicano consideró que la visita a Mérida será determinante en la lucha por el campeonato, ya que ahí se disputarán las siguientes dos rondas de The Chase.

Con tres carreras por delante, García encabeza la clasificación con 2,056 puntos, seguido muy de cerca por Eloy Falcón, Irwin Vences y Rodrigo Rejón, por lo que el margen de error será reducido en la recta final del campeonato.