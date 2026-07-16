García Jr. lidera rumbo al Óvalo Potosino

Rubén García Jr. encabeza la clasificación del campeonato Nascar México Series después de seis fechas disputadas y llegará como líder a la próxima cita, programada para los días 1 y 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino.

El piloto del auto 88 patrocinado por Canel’s, Logitech, Mobil y Laboratorios Tequis suma 252 puntos, producto de dos victorias, seis Top 10, cinco Top 5 y una pole position. Su ventaja es de 13 unidades sobre Alejandro de Alba, representante de AGA de Manzana y Red Cola-Skarch, quien ocupa el segundo puesto con 239 puntos, una victoria, cinco Top 10 y cuatro Top 5.

Eloy Falcón, del equipo patrocinado por Volaris, Alpha Racing, APX y Aldo Conti, marcha tercero con 234 unidades, una victoria y presencia constante entre los diez mejores. Rubén Rovelo Jr., de Alessandro’s Racing, completa los cuatro primeros con 214 puntos, apenas dos por delante de Irwin Vences.

Panorama

Los tres primeros parecen bien encaminados hacia el Chase, mientras que Rovelo deberá defender su posición ante un grupo de perseguidores que mantiene corta la diferencia.

Es oportuno recordar que, a la fase final avanzarán los diez mejores del campeonato de pilotos al concluir la temporada regular, programada para terminar en la fecha 8 en el autódromo Miguel E. Abed, de Amozoc, Puebla.